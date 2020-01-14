Жителя Нижнего Новгорода будут судить за убийство двух человек

По версии следствия, в ночь на 28 сентября 2014 года в квартире дома по улице Глеба Успенского Ленинского района Нижнего Новгорода обвиняемый совместно со своим знакомым жестоко избили соседа, который сделал им замечание из-за того, что они шумели и не давали ему отдыхать. Связав руки 26-летнему потерпевшему, они вывели его на улицу и нанесли ему множественные ножевые ранения, от которых тот скончался. Увидев проходящего мимо мужчину, злоумышленники предположили, что тот мог стать очевидцем совершенного ими преступления. Они напали на 24-летнего гражданина и нанесли ему не менее 40 ножевых ранений, после чего скрылись с места преступления, добавляет СК.