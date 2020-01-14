Жителя Нижнего Новгорода будут судить за убийство двух человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Житель Нижегородской области предстанет перед судом за особо жестокое убийство двух человек – соседа, сделавшего замечание из-за шума, и невольного свидетеля преступления, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, в ночь на 28 сентября 2014 года в квартире дома по улице Глеба Успенского Ленинского района Нижнего Новгорода обвиняемый совместно со своим знакомым жестоко избили соседа, который сделал им замечание из-за того, что они шумели и не давали ему отдыхать. Связав руки 26-летнему потерпевшему, они вывели его на улицу и нанесли ему множественные ножевые ранения, от которых тот скончался. Увидев проходящего мимо мужчину, злоумышленники предположили, что тот мог стать очевидцем совершенного ими преступления. Они напали на 24-летнего гражданина и нанесли ему не менее 40 ножевых ранений, после чего скрылись с места преступления, добавляет СК.
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Было возбуждено уголовное дело, которого длительное время оставалось нераскрытым. Осенью 2019 года следователям СК удалось установить причастность к убийствам мужчины, который к тому времени уже был осужден за совершение ряда преступлений и отбывал назначенное судом наказание в местах лишения свободы. Кроме того, следователи СК выяснили, что его подельник скончался в 2016 году.
"Сорокалетнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух человек с особой жестокостью. Вину по предъявленному обвинению он признал частично. Уголовное дело направлено в суд", - сообщает СУСК.
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