Эксперт объяснил, почему Иран выиграл от обострения конфликта с США

"В выигрыше явно оказался Иран. Он показал, что он - жертва. Если на Ближнем Востоке и боялись Ирана, теперь к нему есть симпатия как к жертве избыточного давления (США - Прим. ред.), которое не каждый выдержит", - сказал он, выступая на дискуссионной площадке клуба "Валдай".

Ответный удар Ирана по базам в Ираке был сделан мастерски, считает Наумкин. Главная цель Тегерана была достигнута - показать, что исламский мир гуманно относится к человеческой жизни в отличие от США, сказал он.

"Репутация Ирана вопреки расхожему мнению резко повысилась. Конечно, им тяжело из-за санкций. США этим воспользовались. Может быть, иранцы пойдут на какие-то уступки в своем регионе. Монархии залива сегодня напуганы и тоже могут пойти на переговоры с Ираном. Может быть, серьезный примирительный процесс в районе Персидского залива, тем более на фоне не очень понятной роли США", - считает Наумкин.