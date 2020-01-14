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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-14T11:25+0300
https://ria.ru/20200114/1563393061.html
Эксперт объяснил, почему Иран выиграл от обострения конфликта с США
https://cdn25.img.ria.ru/images/156051/93/1560519392_0:240:1280:960_1036x0_80_0_0_30d0f87cf395e044fe79c25b5c073595.jpg
РИА Новости

Эксперт объяснил, почему Иран выиграл от обострения конфликта с США

11:25 14.01.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровГраффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
Граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
© РИА Новости / Антон Быстров
Граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Иран оказался в выигрышном положении в результате обострения конфликта с США, возможен серьезный примирительный процесс в районе Персидского залива, считает научный руководитель Института востоковедения РАН академик Виталий Наумкин.

"В выигрыше явно оказался Иран. Он показал, что он - жертва. Если на Ближнем Востоке и боялись Ирана, теперь к нему есть симпатия как к жертве избыточного давления (США - Прим. ред.), которое не каждый выдержит", - сказал он, выступая на дискуссионной площадке клуба "Валдай".

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Ответный удар Ирана по базам в Ираке был сделан мастерски, считает Наумкин. Главная цель Тегерана была достигнута - показать, что исламский мир гуманно относится к человеческой жизни в отличие от США, сказал он.
"Репутация Ирана вопреки расхожему мнению резко повысилась. Конечно, им тяжело из-за санкций. США этим воспользовались. Может быть, иранцы пойдут на какие-то уступки в своем регионе. Монархии залива сегодня напуганы и тоже могут пойти на переговоры с Ираном. Может быть, серьезный примирительный процесс в районе Персидского залива, тем более на фоне не очень понятной роли США", - считает Наумкин.
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Для Ирана не все так плохо, если удастся разрешить ситуацию со сбитым украинским лайнером, добавил он.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, но при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.
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Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиВиталий НаумкинИранСШАВ мире
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