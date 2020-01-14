Эксперт объяснил, почему Иран выиграл от обострения конфликта с США

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Иран оказался в выигрышном положении в результате обострения конфликта с США, возможен серьезный примирительный процесс в районе Персидского залива, считает научный руководитель Института востоковедения РАН академик Виталий Наумкин.
"В выигрыше явно оказался Иран. Он показал, что он - жертва. Если на Ближнем Востоке и боялись Ирана, теперь к нему есть симпатия как к жертве избыточного давления (США - Прим. ред.), которое не каждый выдержит", - сказал он, выступая на дискуссионной площадке клуба "Валдай".
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Ответный удар Ирана по базам в Ираке был сделан мастерски, считает Наумкин. Главная цель Тегерана была достигнута - показать, что исламский мир гуманно относится к человеческой жизни в отличие от США, сказал он.
"Репутация Ирана вопреки расхожему мнению резко повысилась. Конечно, им тяжело из-за санкций. США этим воспользовались. Может быть, иранцы пойдут на какие-то уступки в своем регионе. Монархии залива сегодня напуганы и тоже могут пойти на переговоры с Ираном. Может быть, серьезный примирительный процесс в районе Персидского залива, тем более на фоне не очень понятной роли США", - считает Наумкин.
Для Ирана не все так плохо, если удастся разрешить ситуацию со сбитым украинским лайнером, добавил он.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, но при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.