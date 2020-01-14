В Архангельской области раскрыли убийство 15-летней давности

МУРМАНСК, 14 янв – РИА Новости. Следователи в Следователи в Архангельской области завершили расследование убийства, совершенного в отдаленном лесу в 2005 году, обвиняемыми по делу проходят отец с сыном и их знакомый, сообщается на сайте СКР.

14 августа 2005 года рыбаки в озере Салтозеро обнаружили тело ранее судимого убитого мужчины. Долгое время следователям не удавалось выйти на след преступников, поскольку убийство было совершено в отдаленной местности в условиях неочевидности. Однако спустя 15 лет после совершения преступления им удалось установить подозреваемых и собрать доказательства их причастности к убийству.

"Установлена причастность к убийству отца с сыном, проживавших в Плесецком районе, и их 55-летнего знакомого, проживавшего после совершения преступления на берегу указанного озера", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в первой декаде августа 2005 года в лесном массиве в районе поселка Салтозеро обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни избили свою жертву, после чего один из них задушил пострадавшего плетеным шнуром. "С целью сокрытия следов преступления они приискали автомобиль марки "ГАЗ" и на нем вывезли тело на западную часть озера Салтозеро и утопили его", - добавили в ведомстве.