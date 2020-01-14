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В Архангельской области раскрыли убийство 15-летней давности
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РИА Новости

В Архангельской области раскрыли убийство 15-летней давности

11:24 14.01.2020 (обновлено: 11:25 14.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МУРМАНСК, 14 янв – РИА Новости. Следователи в Архангельской области завершили расследование убийства, совершенного в отдаленном лесу в 2005 году, обвиняемыми по делу проходят отец с сыном и их знакомый, сообщается на сайте СКР.
14 августа 2005 года рыбаки в озере Салтозеро обнаружили тело ранее судимого убитого мужчины. Долгое время следователям не удавалось выйти на след преступников, поскольку убийство было совершено в отдаленной местности в условиях неочевидности. Однако спустя 15 лет после совершения преступления им удалось установить подозреваемых и собрать доказательства их причастности к убийству.
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"Установлена причастность к убийству отца с сыном, проживавших в Плесецком районе, и их 55-летнего знакомого, проживавшего после совершения преступления на берегу указанного озера", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в первой декаде августа 2005 года в лесном массиве в районе поселка Салтозеро обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни избили свою жертву, после чего один из них задушил пострадавшего плетеным шнуром. "С целью сокрытия следов преступления они приискали автомобиль марки "ГАЗ" и на нем вывезли тело на западную часть озера Салтозеро и утопили его", - добавили в ведомстве.
После того, как подозреваемые были установлены, суд постановил заключить их под стражу, однако в ходе допросов они свою вину не признали. Вместе с тем, у следствия есть основания полагать, что мотивом совершения убийства стало устранение препятствий для вывоза металла и кирпичей с территории заброшенного поселка, которую негласно сторожил потерпевший. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Сотрудник полиции
21 декабря 2019, 15:25
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