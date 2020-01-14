Россия за сутки зафиксировала в Сирии 26 нарушений перемирия

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – восемь, Алеппо – шесть, Идлиб – девять, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – пять, Идлиб – шесть, Латакия – четыре, Хама – три", - говорится в тексте бюллетеня.