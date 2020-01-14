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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-14T11:24+0300
https://ria.ru/20200114/1563393005.html
Россия за сутки зафиксировала в Сирии 26 нарушений перемирия
https://cdn23.img.ria.ru/images/155151/27/1551512793_336:574:2955:2047_1036x0_80_0_0_cf7d0fa487a01acdaee56cdd4663c19e.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала в Сирии 26 нарушений перемирия

11:24 14.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии в районе Алеппо
Военнослужащие сирийской армии в районе Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Военнослужащие сирийской армии в районе Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 26 нарушений, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – восемь, Алеппо – шесть, Идлиб – девять, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – пять, Идлиб – шесть, Латакия – четыре, Хама – три", - говорится в тексте бюллетеня.
В течение суток центр по примирению провел одну гуманитарную акцию в Хазине провинции Алеппо, где выдал 400 продовольственных наборов, общим весом 1,940 тонны.
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