Россия за сутки зафиксировала в Сирии 26 нарушений перемирия

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 26 нарушений, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 26 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – восемь, Алеппо – шесть, Идлиб – девять, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – пять, Идлиб – шесть, Латакия – четыре, Хама – три", - говорится в тексте бюллетеня.
В течение суток центр по примирению провел одну гуманитарную акцию в Хазине провинции Алеппо, где выдал 400 продовольственных наборов, общим весом 1,940 тонны.