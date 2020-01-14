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Истории.doc
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2020-01-14T14:00+0300
https://ria.ru/20200114/1563392971.html
Лекарства вне закона. Как получают незарегистрированные препараты
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РИА Новости

Лекарства вне закона. Как получают незарегистрированные препараты

14:00 14.01.2020
21
Истории.doc
Лекарства вне закона. Как получают незарегистрированные препараты
14:00
Многие жизненно необходимые лекарства недоступны в России: у них нет ни регистрации, ни аналогов. Получить препараты легальным образом почти невозможно. Поэтому люди идут на риск, покупая лекарство незаконно. Как получить незарегистрированный препарат, почему это так трудно и даже опасно?
Летом 2019-го года прямо на почте задержали сразу двух матерей, получавших противосудорожный препарат "Фризиум". Он не зарегистрирован в России и содержит психотропное вещество. Ответственность за назначение такого лекарства – вплоть до уголовной.
Поэтому часто врачи советуют принимать незарегистрированный препарат, но рецепт на него не выдают. При этом получить от Минздрава разрешение на ввоз лекарства из-за границы можно, только если оно официально назначено пациенту.
Поскольку препарат психотропный, против родителей собирались возбудить дело о контрабанде психотропных веществ. В обоих случаях уголовного преследования удалось избежать. Эти и другие истории вызвали широкий общественный резонанс. Летом 2019 года матери больных детей написали открытое письмо в администрацию президента с просьбой легализовать "Фризиум". Благодаря обращению Минздрав пообещал закупить лекарство для 540 детей.
Тем не менее, многие незаменимые лекарства, без которых больной может умереть, в России все еще недоступны.
Журналист "РИА Новости" Анастасия Гнединская разобралась, как больным законно получить запрещенный препарат и сложно ли фармкомпаниям пройти процедуру регистрации в России.
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Эпизод подготовила Софья Архангельская
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