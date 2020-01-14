В ЕР призвали пересмотреть подход к расчету средних зарплат по стране

"Безусловно, важнейшее направление уже было обозначено президентом – это борьба с бедностью... Несомненно, в каждом послании есть задачи оперативные, в том числе, касающиеся принятия того или иного закона, или нормативно-правового акта. А есть задачи стратегические и самые главные из них касаются социальной сферы, качества жизни наших граждан. Исходя из послания, мы будем утверждать план работы фракции на сессию и на 2020 год", - подчеркнул вице-спикер.