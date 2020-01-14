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В ЕР призвали пересмотреть подход к расчету средних зарплат по стране
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РИА Новости

В ЕР призвали пересмотреть подход к расчету средних зарплат по стране

11:20 14.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Неверов
Сергей Неверов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сергей Неверов. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов предложил пересмотреть методику расчетов средних показателей зарплат в РФ, исключив данные Москвы и Петербурга, а также не учитывая зарплаты руководящего состава.
"Если говорится о заработных платах, для таких данных как "средний по стране" нужно исключить данные таких регионов как Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург и ряд других регионов. А данные "средний по региону" не должны учитывать заработную плату руководящего состава: директоров школ, главных врачей… Мы рассчитываем, что в рамках правительственных часов увидим именно такой – более честный подход", - сказал Неверов журналистам.
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Он отметил, что в течение последних нескольких лет приходилось предпринимать усилия, чтобы перестроить экономику России в новых условиях санкций.
"И теперь за каждым экономическим показателем, за каждым отчетом министерства должен быть человек", - сказал Неверов.
"Безусловно, важнейшее направление уже было обозначено президентом – это борьба с бедностью... Несомненно, в каждом послании есть задачи оперативные, в том числе, касающиеся принятия того или иного закона, или нормативно-правового акта. А есть задачи стратегические и самые главные из них касаются социальной сферы, качества жизни наших граждан. Исходя из послания, мы будем утверждать план работы фракции на сессию и на 2020 год", - подчеркнул вице-спикер.
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Госдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовРоссияОбщество
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