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В Челябинской области школьник пострадал из-за взорвавшейся петарды
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РИА Новости

В Челябинской области школьник пострадал из-за взорвавшейся петарды

11:15 14.01.2020 (обновлено: 11:52 14.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЧЕЛЯБИНСК, 14 янв – РИА Новости. Школьник в Челябинской области получил травму руки при взрыве, по предварительным данным, петарды, продавца привлекут к административной ответственности, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.
ЧП произошло в понедельник в поселке Красногорский Еманжелинского района.
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"…Ребенок 2009 года рождения получил травму руки, по предварительным данным, в результате взрыва петарды. В настоящее время составлен административный протокол в отношении продавца (петард)", - сказала собеседница агентства.
В полиции не смогли уточнить характер травмы ребенка.
Ребенок и его семья характеризуются положительно, школьник не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, добавила она.
"…Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья", - говорится в сообщении на сайте СК РФ.
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