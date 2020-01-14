В Челябинской области школьник пострадал из-за взорвавшейся петарды

ЧЕЛЯБИНСК, 14 янв – РИА Новости. Школьник в Школьник в Челябинской области получил травму руки при взрыве, по предварительным данным, петарды, продавца привлекут к административной ответственности, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.

ЧП произошло в понедельник в поселке Красногорский Еманжелинского района.

"…Ребенок 2009 года рождения получил травму руки, по предварительным данным, в результате взрыва петарды. В настоящее время составлен административный протокол в отношении продавца (петард)", - сказала собеседница агентства.

В полиции не смогли уточнить характер травмы ребенка.

Ребенок и его семья характеризуются положительно, школьник не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, добавила она.