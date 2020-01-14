СК не нашел криминала в столкновении тягача с самолетом в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 14 янв - РИА Новости. Следователи не усмотрели повода для возбуждения уголовного дела в столкновении тягача с самолетом в аэропорту Воронежа, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Инцидент произошел утром 28 ноября 2019 года при сложных погодных условиях. По данным аэропорта, тягач повредил самолет Airbus авиакомпании S7, который должен был вылететь в столичный аэропорт "Домодедово". СК объявил о начал проверки обстоятельств случившегося. По данным следствия, столкновение произошло при буксировке самолета, в результате чего повредилась гондола левого двигателя воздушного судна.
3 сентября 2019, 20:51Столкновение двух лайнеров: что произошло в Шереметьево
"По самолету - отказано в возбуждении уголовного дела, потому что там ущерб небольшой составил - порядка 150 тысяч (рублей)", - сказала собеседница агентства, отметив, что по линии следственного управления криминала в этой истории нет.
Воронежский аэропорт с утра 28 ноября задерживал рейсы из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Во второй половине дня погодные условия улучшились, но с 18.00 мск аэропорт ввел режим ограниченной видимости из-за сильного тумана.