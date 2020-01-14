Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-14T11:14+0300
https://ria.ru/20200114/1563392596.html
СК не нашел криминала в столкновении тягача с самолетом в Воронеже
https://cdn24.img.ria.ru/images/151436/45/1514364586_0:0:3363:1893_1036x0_80_0_0_620fde3600655b44f3f8d6e1823d244f.jpg
РИА Новости

СК не нашел криминала в столкновении тягача с самолетом в Воронеже

11:14 14.01.2020
175
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолеты Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines
Самолеты Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самолеты Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 янв - РИА Новости. Следователи не усмотрели повода для возбуждения уголовного дела в столкновении тягача с самолетом в аэропорту Воронежа, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Инцидент произошел утром 28 ноября 2019 года при сложных погодных условиях. По данным аэропорта, тягач повредил самолет Airbus авиакомпании S7, который должен был вылететь в столичный аэропорт "Домодедово". СК объявил о начал проверки обстоятельств случившегося. По данным следствия, столкновение произошло при буксировке самолета, в результате чего повредилась гондола левого двигателя воздушного судна.
На месте столкновения самолетов в аэропорту Шереметьево. 3 сентября 2019
3 сентября 2019, 20:51
Столкновение двух лайнеров: что произошло в Шереметьево
"По самолету - отказано в возбуждении уголовного дела, потому что там ущерб небольшой составил - порядка 150 тысяч (рублей)", - сказала собеседница агентства, отметив, что по линии следственного управления криминала в этой истории нет.
Воронежский аэропорт с утра 28 ноября задерживал рейсы из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. Во второй половине дня погодные условия улучшились, но с 18.00 мск аэропорт ввел режим ограниченной видимости из-за сильного тумана.
Самолет авиакомпании NordWind Airlines («Северный ветер»)
19 июля 2019, 15:46Акценты
Виновата техника. Следствие назвало возможную причину ЧП в "Шереметьево"Виновником ЧП с Boeing в аэропорту "Шереметьево" мог стать сломанный кондиционер, считают в Следственном комитете РФ.
100000
Обсудить 0
Следственный комитет РФВоронежРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Архангельской области раскрыли убийство 15-летней давности
Сотрудник полиции
В Челябинской области школьник пострадал из-за взорвавшейся петарды
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
Лавров: "Аэрофлот" сам принял решение о полетах в Иран в дневное время
Диагностический медицинский прибор в больнице
В Приморье ребенок попал в реанимацию после катания на тюбинге
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Вологодской области погиб при разрыве петарды
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
Вышинский не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве
Президент РФ Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи. 18 апреля 2019
В ГД прокомментировали слова Кальюлайд о несбывшейся надежде на Россию
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале завели дело после смерти раненного при стрельбе ребенка
Фотомодель Ксения Пунтус
В больнице рассказали о состоянии фотомодели Ксении Пунтус
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Жителя Нижнего Новгорода будут судить за убийство двух человек
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета
Сергей Неверов
В ЕР призвали пересмотреть подход к расчету средних зарплат по стране
Певец Тимати
Водителям из клипа Тимати выписали 14 протоколов о нарушениях в Казани
Станция мерто в Неаполе
В Неаполе столкнулись поезда метро
Зенитный ракетный комплекс С-400
В Индии рассказали о ходе поставок С-400
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32В Тверской области школьник во время ссоры ранил одноклассника ножом
15:32СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
15:29Московские школьники открыли новый астероид
15:27Авиакомпании из России продолжат летать в воздушном пространстве Ирана
15:27АТОР: турпоток из России на Кубу достиг рекордных значений
15:21Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"
15:21Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране
15:20Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО
15:20В Косово задержали двух россиян
15:20АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний
15:12Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
15:12Пучдемон не исключил, что приедет в Испанию в феврале
15:11Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
15:11СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
15:09Ученые определили четыре основных типа старения
15:08Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию
15:08Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации
15:05В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков
15:05Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
Лента новостейМолния