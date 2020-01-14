Житель Вологодской области погиб при разрыве петарды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства гибели жителя Великоустюгского района Следственные органы выясняют обстоятельства гибели жителя Великоустюгского района Вологодской области , который получил травмы при разрыве петарды, сообщает региональное СУСК РФ.

По данным ведомства, тело мужчины 1974 года рождения было обнаружено на автобусной остановке в поселке Новатор Великоустюгского района 13 января.

"При осмотре тела погибшего следователи СКР обнаружили следы травматической ампутации пальцев руки пострадавшего и характерные повреждения в области груди. Остатки разорвавшейся петарды следователи изъяли, а также осмотрели жилище мужчины, где обнаружили и изъяли еще одну целую петарду", - говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.