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Житель Вологодской области погиб при разрыве петарды
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РИА Новости

Житель Вологодской области погиб при разрыве петарды

11:06 14.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв - РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства гибели жителя Великоустюгского района Вологодской области, который получил травмы при разрыве петарды, сообщает региональное СУСК РФ.
По данным ведомства, тело мужчины 1974 года рождения было обнаружено на автобусной остановке в поселке Новатор Великоустюгского района 13 января.
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"При осмотре тела погибшего следователи СКР обнаружили следы травматической ампутации пальцев руки пострадавшего и характерные повреждения в области груди. Остатки разорвавшейся петарды следователи изъяли, а также осмотрели жилище мужчины, где обнаружили и изъяли еще одну целую петарду", - говорится в сообщении.
Следователи проводят проверку по факту смерти мужчины, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"В настоящее время следователи устанавливают очевидцев произошедшего, опрашивают их, а также близких и друзей погибшего мужчины. С целью установления доподлинных причин смерти проводится судебно-медицинская экспертиза", - сообщает следственное управление.
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