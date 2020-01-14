Москвичам открыли доступ к электронным медицинским картам

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москвичи получили доступ к единой электронной медицинской карте для взрослых и для детей, соответвующая услуга со вторника стала доступна на официальном сайте мэра Москвы Москвичи получили доступ к единой электронной медицинской карте для взрослых и для детей, соответвующая услуга со вторника стала доступна на официальном сайте мэра Москвы mos.ru , сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"С сегодняшнего дня мы открываем новую услугу на мос.ру - доступ к электронной медицинской карте",- сказала Ракова.

По ее словам, в этой карте на данный момент будут отражены протоколы осмотра врачей в поликлиниках, где фиксируются жалобы, осмотр врача , поставленный диагноз и выбранное назначение .

"Эти данные открываются с 2017 года , то есть каждый, кто посещал городскую поликлинику с 2017 года, может открыть все протоколы и посмотреть",- сказала Ракова.

Кроме того, открываются результаты лабораторных исследований, которые были проведены в поликлинике, но пока только за период с 2019 года. Также станут доступны заключения о радиологических исследованиях: КТ, МРТ, маммография тоже за 2019 год.

"В карте не будет ретроспективно заключений по другим инструментальным исследованиям, но все исследования, которые будут проводиться уже с 2020 года, автоматом будут фиксироваться в карте",- отметила Ракова.

По ее словам, также москвичи получают доступ к выпискам из стационаров, где отражены все консультации, которые получил пациент в стационаре, лечение и рекомендации по лечению за 2019 год.

"Детская электронная медицинская карта так же открывается с сегодняшнего дня. До 15 лет ребенку - считается детской картой. Доступ к ней имеют родители... и которые в личном кабинете ввели данные о своем ребенке, и официально через ЗАГС статус родителя подтвержден", - сказала Ракова.