Москвичам открыли доступ к электронным медицинским картам

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Москвичи получили доступ к единой электронной медицинской карте для взрослых и для детей, соответвующая услуга со вторника стала доступна на официальном сайте мэра Москвы mos.ru, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С сегодняшнего дня мы открываем новую услугу на мос.ру - доступ к электронной медицинской карте",- сказала Ракова.
По ее словам, в этой карте на данный момент будут отражены протоколы осмотра врачей в поликлиниках, где фиксируются жалобы, осмотр врача , поставленный диагноз и выбранное назначение .
"Эти данные открываются с 2017 года , то есть каждый, кто посещал городскую поликлинику с 2017 года, может открыть все протоколы и посмотреть",- сказала Ракова.
Кроме того, открываются результаты лабораторных исследований, которые были проведены в поликлинике, но пока только за период с 2019 года. Также станут доступны заключения о радиологических исследованиях: КТ, МРТ, маммография тоже за 2019 год.
"В карте не будет ретроспективно заключений по другим инструментальным исследованиям, но все исследования, которые будут проводиться уже с 2020 года, автоматом будут фиксироваться в карте",- отметила Ракова.
По ее словам, также москвичи получают доступ к выпискам из стационаров, где отражены все консультации, которые получил пациент в стационаре, лечение и рекомендации по лечению за 2019 год.
"Детская электронная медицинская карта так же открывается с сегодняшнего дня. До 15 лет ребенку - считается детской картой. Доступ к ней имеют родители... и которые в личном кабинете ввели данные о своем ребенке, и официально через ЗАГС статус родителя подтвержден", - сказала Ракова.
Также , по ее словам, те, кто официально признаны законными представителями и подтвердили свой статус, также получают доступ к детской карте.