В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из-за рубежа

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Свыше 250 человек вернулись из Свыше 250 человек вернулись из Ливана Сирию за сутки, еще свыше 1050 беженцев прибыли из Иордании , следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1330 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 261 человек (женщин – 78, детей – 133), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1069 человек (женщин – 321, детей – 545)", - говорится в тексте бюллетеня.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 987 беженцев.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,3 гектара территории, обнаружен и уничтожен 31 взрывоопасный предмет.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.