Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-14T11:05+0300
https://ria.ru/20200114/1563392250.html
В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из-за рубежа
https://cdn23.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1036x0_80_0_0_f96c9878b17f3b19c7264a5b2f860573.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев из-за рубежа

11:05 14.01.2020
152
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Свыше 250 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 1050 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1330 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 261 человек (женщин – 78, детей – 133), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1069 человек (женщин – 321, детей – 545)", - говорится в тексте бюллетеня.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой
10:33
Лавров: экстремисты из Сирии едут в Ливию, чтобы "мутить там воду"
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись 987 беженцев.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,3 гектара территории, обнаружен и уничтожен 31 взрывоопасный предмет.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
12 января, 22:27Война в Сирии
Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в Сирии
200000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияИорданияЛиванВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие сирийской армии в районе Алеппо
Россия за сутки зафиксировала в Сирии 26 нарушений перемирия
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой
Россия призывает США и Иран проявлять сдержанность, заявил Лавров
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Лавров назвал причину роста напряженности вокруг Персидского залива
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран отправил черный ящик со сбитого украинского самолета во Францию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой
Лавров рассказал о работе России по урегулированию конфликта в Ливии
Британский дипломат Роберт Макэр
Тегеран рассматривает возможность высылки британского посла
Граффити на стене бывшего посольства США в Тегеране
Эксперт объяснил, почему Иран выиграл от обострения конфликта с США
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
Лавров: "Аэрофлот" сам принял решение о полетах в Иран в дневное время
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
ПНС Ливии готово принять участие в Берлинской конференции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция намерена пресекать попытки нарушения режима перемирия в Идлибе
Ведущий методист Зоологического музея КФУ им. В.И. Вернадского Дмитрий Старцев во время работы над иллюстрациями
Ученые выяснили, каким животным принадлежат кости в пещере Таврида
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой
Россия надеется на диалог по деэскалации в Персидском заливе
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Источник рассказал, почему Хафтар не подписал перемирие
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Лавров прокомментировал рекомендации по полетам на Ближний Восток
Военнослужащие Народной милиции ДНР
ДНР обвинила силовиков в размещении танков вблизи жилых домов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:21Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране
15:20Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО
15:20В Косово задержали двух россиян
15:20АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний
15:12Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
15:12Пучдемон не исключил, что приедет в Испанию в феврале
15:11Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
15:11СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
15:09Ученые определили четыре основных типа старения
15:08Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию
15:08Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации
15:05В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков
15:05Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
15:01Участники переговоров подтвердили приверженность суверенитету Ливии
15:01Минтранс не отказался от идеи изменить правила авиаперевозки животных
15:01Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном
14:59В Белоруссии рассказали об "альтернативных" вариантах поставок нефти
14:56На Украине 16 поездов отстали от графика из-за пожара в электричке
14:55Парламент Египта одобрил продление режима чрезвычайного положения
Лента новостейМолния