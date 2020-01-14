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В ГД прокомментировали слова Кальюлайд о несбывшейся надежде на Россию
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РИА Новости

В ГД прокомментировали слова Кальюлайд о несбывшейся надежде на Россию

11:03 14.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи. 18 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи. 18 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи. 18 апреля 2019. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Комитета Госдумы по образованию и науке, председатель правления фонда "Русский мир" Вячеслав Никонов, комментируя заявление президента Эстонии о несбывшейся надежде на Россию, рассказал о крушении ожиданий Москвы в отношении прибалтийской республики.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республик на изменения в соседней стране не оправдалась. По словам Кальюлайд, в ее стране рассчитывали, что Россия станет "такой же свободной и демократической страной".
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9 января, 11:39
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"А уж как наши надежды не оправдались. Мы тоже надеялись на создание в Эстонии демократического государства, где соблюдаются права всех людей, независимо от национальностей; где можно получать образование на родном языке; где не героизируют нацистов; где следуют собственным национальным интересам, а не интересам других стран; где президент не является русофобом и откуда массово не бегут собственные граждане. Увы..." - написал депутат на своей странице в Facebook.
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Керсти КальюлайдГосдума РФВячеслав НиконовЭстонияРоссияПолитика
Популярные комментарии
Мы очень рады, госпожа Керсти Кальюлайд, что ваши надежды не оправдались, а Россия осталась таки, вопреки всему, сильной и независимой Страной.
14 января, 12:14
Степан РУССКИЙ
13060005
Ну каааак жеее она пооозднооо вспомнилаааа про Ельцина, это ж надооо былоо стоооолькооо ждать, чтооообы это сказааать. )))) Оправдала наше мнение о тормознутости эстонцев.
14 января, 12:11
Степан РУССКИЙ
50220001
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