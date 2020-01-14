В ГД прокомментировали слова Кальюлайд о несбывшейся надежде на Россию

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Комитета Госдумы по образованию и науке, председатель правления фонда "Русский мир" Вячеслав Никонов, комментируя заявление президента Эстонии о несбывшейся надежде на Россию, рассказал о крушении ожиданий Москвы в отношении прибалтийской республики.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республик на изменения в соседней стране не оправдалась. По словам Кальюлайд, в ее стране рассчитывали, что Россия станет "такой же свободной и демократической страной".
"А уж как наши надежды не оправдались. Мы тоже надеялись на создание в Эстонии демократического государства, где соблюдаются права всех людей, независимо от национальностей; где можно получать образование на родном языке; где не героизируют нацистов; где следуют собственным национальным интересам, а не интересам других стран; где президент не является русофобом и откуда массово не бегут собственные граждане. Увы..." - написал депутат на своей странице в Facebook.