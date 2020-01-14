Лавров: "Аэрофлот" сам принял решение о полетах в Иран в дневное время

КОЛОМБО, 14 янв – РИА Новости. Компания "Аэрофлот" самостоятельно приняла решение о выполнении рейсов в Иран только в дневное время после ЧП со сбитым Boeing, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Издание "РБК" в понедельник сообщило, что МИД рекомендовал "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время суток после того, как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing, так как темнота увеличивает риск ошибки. Затем из данных онлайн-табло на сайте перевозчика стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" перенесла время вылета ближайших рейсов из Москвы в Тегеран с вечера на утро, а также было изменено и время вылета обратных рейсов.
"Аэрофлот", я слышал, самостоятельно принял решение перевести полеты в Иран, по-моему, на дневное время. Здесь никаких нет секретов", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с ланкийским коллегой.
Росавиация ранее рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов в связи с данными о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.