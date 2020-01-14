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Культура
2020-01-14T14:11+0300
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Вокалист группы "Animal ДжаZ" попал в ДТП
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РИА Новости

Вокалист группы "Animal ДжаZ" попал в ДТП

11:01 14.01.2020 (обновлено: 14:11 14.01.2020)
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© Фото : страница Александра Красовицкого в InstagramАлександр Красовицкий
Александр Красовицкий
© Фото : страница Александра Красовицкого в Instagram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский музыкант и вокалист "Animal ДжаZ" Александр Красовицкий попал в ДТП в Ульяновской области. Об этом он сообщил в инстаграме.
Инцидент произошел во время концертного тура. Вместе с Красовицким в автомобиле находился еще один музыкант, Александр Заранкин.
В пресс-службе УМВД по Ульяновской области рассказали, что авария случилась днем 13 января на 113-м километре автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск в Сурском районе.
Водитель Nissan Note, по предварительным данным, "не выбрал безопасную скорость движения" и наехал на дорожное ограждение. Пострадавших нет.
"Animal ДжаZ" — созданная в 2000 году рок-группа из Санкт-Петербурга. На ее счету шесть номерных альбомов, три акустических, шесть синглов, а также несколько DVD. Команда неоднократно принимала участие в фестивалях "Нашествие", "Максидром", "Крылья" и других.
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