Вокалист группы "Animal ДжаZ" попал в ДТП

Инцидент произошел во время концертного тура. Вместе с Красовицким в автомобиле находился еще один музыкант, Александр Заранкин.

В пресс-службе УМВД по Ульяновской области рассказали, что авария случилась днем 13 января на 113-м километре автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск в Сурском районе.

Водитель Nissan Note, по предварительным данным, "не выбрал безопасную скорость движения" и наехал на дорожное ограждение. Пострадавших нет.