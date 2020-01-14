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2020-01-14T12:54+0300
https://ria.ru/20200114/1563391919.html
В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета
https://cdn25.img.ria.ru/images/156328/48/1563284805_837:0:3233:1347_1036x0_80_0_0_15f2594daf319b798ef4d2006136d540.jpg
РИА Новости

В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

10:55 14.01.2020 (обновлено: 12:54 14.01.2020)
54643
© REUTERSНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© REUTERS
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
Более подробной информации пока нет.
Трагедия произошла 8 января. Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после вылета. Погибли все, кто был на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
В субботу иранские военные взяли на себя ответственность за случившееся. Они заявили, что сбили лайнер случайно, а виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом и его перепутали с "вражеской целью".
При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Крушение украинского лайнера в Иране
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
1 из 11

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране, 8 января 2020
2 из 11

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
3 из 11

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee

На его борту находились 179 человек.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
4 из 11

На его борту находились 179 человек.

© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

При крушении никто не выжил.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
5 из 11

При крушении никто не выжил.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© AFP 2019 / ISNA / Borna Ghassemi

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
6 из 11

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

© AFP 2019 / ISNA / Borna Ghassemi
© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
7 из 11

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
© AFP 2019

Россиян среди пассажиров не было.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
8 из 11

Россиян среди пассажиров не было.

© AFP 2019
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
9 из 11

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
© AFP 2019

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
10 из 11

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

© AFP 2019
© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

Ситуация на месте крушения украинского лайнера в Тегеране. 8 января 2020
11 из 11

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
1 из 11

В среду утром недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины".

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
2 из 11

По данным портала Flight Radar, рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 мск утра и перестал передавать данные спустя две минуты — в 05:44 мск.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
3 из 11

Он потерпел крушение вскоре после взлета.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
4 из 11

На его борту находились 179 человек.

© REUTERS / WANA / Nazanin Tabatabaee
5 из 11

При крушении никто не выжил.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
6 из 11

Большинство пассажиров разбившегося самолета — иранцы.

© AFP 2019 / ISNA / Borna Ghassemi
7 из 11

Среди них также были граждане Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, сообщило интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источник.

© AFP 2019 / ISNA / Rohhollah Vadati
8 из 11

Россиян среди пассажиров не было.

© AFP 2019
9 из 11

Причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя, сообщили в международном аэропорту Тегерана.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
10 из 11

Тегеран и Киев исключают версию теракта.

© AFP 2019
11 из 11

Сам лайнер построили в 2016 году. Последнюю техническую проверку он прошел 6 января.

© Фото : Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
4883124675
Обсудить 45
СШАКрушение украинского самолета в ИранеИранУкраинаВ мире
Популярные комментарии
При чём здесь Иранские военные если конфликт создали американцы устроив теракт а уничтожение самолёта это просто трагическая случайность .
14 января, 11:33
sstry1967
186111451
Спецслужбы Запада, перехватив управление самолетом, опрокинули его. Иран, стремясь избежать прямого столкновения с Западом, признает вину, во многом обесценив эту провокацию.
14 января, 13:47
papier schreiben
90418314
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