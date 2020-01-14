В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни

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Трагедия произошла 8 января. Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после вылета. Погибли все, кто был на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу иранские военные взяли на себя ответственность за случившееся. Они заявили, что сбили лайнер случайно, а виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом и его перепутали с "вражеской целью".

При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США , в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.