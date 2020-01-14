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2020-01-14T14:45+0300
https://ria.ru/20200114/1563391862.html
Поклонская предложила дать россиянам право пересматривать законы
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РИА Новости

Поклонская предложила дать россиянам право пересматривать законы

10:54 14.01.2020 (обновлено: 14:45 14.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская предложила предоставить россиянам право влиять на пересмотр или отмену законов.
Парламентарий заявила, что получает множество писем с жалобами на законы, которые не устраивают граждан.

"Проще говоря, законы, мешающие людям жить. Например, бюрократические преграды для бизнеса. Из-за этих нерабочих законов (чаще их коряво исполняют на практике) предприниматели словно проходят полосу препятствий во время своей деятельности. Это вредит нашей экономике, не позволяет народу заниматься малым бизнесом и вообще быть самозанятыми. <...> Граждане имеют полное право подготовить обращение против закона, если он их не устраивает", — написала она в своем Telegram-канале.

По словам Поклонской, если "старые" законы мешают, то их нужно пересматривать или отменять. Регистрировать такие обращения граждан можно было бы на портале госуслуг, добавила она.
"Никакой анонимности. Можно оформить заявку или отдать свой голос в МФЦ, если человек не может пользоваться интернетом. Так мы сможем защититься от хакерских атак и провокаций", — сказала Поклонская.
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Если петиция наберет 100 тысяч подписей, то депутаты и сенаторы обязаны доработать или отменить закон, если он потерял актуальность, либо подготовить официальное объяснение, почему его не нужно переделывать, пояснила депутат. По ее мнению, таким образом наладился бы диалог между властью и народом.
"Постараюсь со своей командой подготовить проект такого предложения, которое, конечно, должно получить соответствующую поддержку от экспертных советов и правительства", — подытожила Поклонская.
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Наталья ПоклонскаяГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
ей нужен мужик, а то начала
14 января, 11:36
Bek Shov
2200313
Хорошее начинание. За что нас любят критиковать на Западе, что народ не имеет власти - будет реализовано достаточно в нормальном состоянии. А через портал ГосУслуг позволит не накручивать лайки, или создавать несуразные петиции.
14 января, 11:34
SVSurfer V
1220001
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