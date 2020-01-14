Поклонская предложила дать россиянам право пересматривать законы

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская перед началом первого заседания осенней сессии

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская предложила предоставить россиянам право влиять на пересмотр или отмену законов.

Парламентарий заявила, что получает множество писем с жалобами на законы, которые не устраивают граждан.

"Проще говоря, законы, мешающие людям жить. Например, бюрократические преграды для бизнеса. Из-за этих нерабочих законов (чаще их коряво исполняют на практике) предприниматели словно проходят полосу препятствий во время своей деятельности. Это вредит нашей экономике, не позволяет народу заниматься малым бизнесом и вообще быть самозанятыми. <...> Граждане имеют полное право подготовить обращение против закона, если он их не устраивает", — написала она в своем Telegram-канале.

По словам Поклонской, если "старые" законы мешают, то их нужно пересматривать или отменять. Регистрировать такие обращения граждан можно было бы на портале госуслуг, добавила она.

"Никакой анонимности. Можно оформить заявку или отдать свой голос в МФЦ, если человек не может пользоваться интернетом. Так мы сможем защититься от хакерских атак и провокаций", — сказала Поклонская.

Если петиция наберет 100 тысяч подписей, то депутаты и сенаторы обязаны доработать или отменить закон, если он потерял актуальность, либо подготовить официальное объяснение, почему его не нужно переделывать, пояснила депутат. По ее мнению, таким образом наладился бы диалог между властью и народом.