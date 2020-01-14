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Культура
2020-01-14T15:26+0300
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Муж Нетребко опроверг сообщения об отказе выступать с Манташян
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РИА Новости

Муж Нетребко опроверг сообщения об отказе выступать с Манташян

10:57 14.01.2020 (обновлено: 15:26 14.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкОперный певец Юсиф Эйвазов
Оперный певец Юсиф Эйвазов
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Сообщения о том, что азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов, муж Анны Нетребко, отказался выступать на одной сцене с армянской певицей Рузан Манташян, не соответствуют действительности. Об этом говорится в аккаунте артиста в инстаграме.

"Дорогие друзья, я азербайджанец и у меня есть абсолютно четкое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией, но мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене. Чему свидетельствует тот факт, что я неоднократно выходил на сцену с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре", — пояснил Эйвазов.

Ранее на портале Forumopera появилась информация о том, что Эйвазов из политических соображений не захотел выступать с Манташян на открытии SemperOperaball — Дрезденского оперного бала. После этого певицу якобы попросили удалиться.
Художественный руководитель SemperOperaball Ханс-Йоахим Фрей назвал эти обвинения клеветой, пояснив, что театр вообще не заключал контракта с Манташян, а Эйвазов никогда не строил сотрудничество с коллегами, основываясь на их происхождении.
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КультураЮсиф ЭйвазовАнна НетребкоДрезден
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