В Кургане будут судить мужчину, ударившего автобус битой

По данным ведомства, 26 июня 2019 утром молодой человек, двигаясь на автомобиле, остался недоволен движением автобуса. Он остановился на остановочном комплексе "Памятник Красину", поссорился с водителем автобуса и битой ударил по лобовому стеклу транспортного средства, а также дважды наехал на пассажирский транспорт, повредив его бампер.