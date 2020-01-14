В Кургане будут судить мужчину, ударившего автобус битой

ЧЕЛЯБИНСК, 14 янв – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Кургана, который битой ударил по лобовому стеклу автобуса, мешавшего ему проехать на автомобиле, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным ведомства, 26 июня 2019 утром молодой человек, двигаясь на автомобиле, остался недоволен движением автобуса. Он остановился на остановочном комплексе "Памятник Красину", поссорился с водителем автобуса и битой ударил по лобовому стеклу транспортного средства, а также дважды наехал на пассажирский транспорт, повредив его бампер.
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"Прокуратурой Кургана утверждено обвинительное заключение в отношении 25-летнего местного жителя. В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Курганский городской суд", - говорится в сообщении.
Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте), уточняется в сообщении. За совершение данного преступления уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде ареста сроком до трех месяцев.
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