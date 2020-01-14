Россия призывает США и Иран проявлять сдержанность, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой

"Мы против эскалации, с какой бы стороны она ни наблюдалась, откуда бы она ни исходила... Мы призываем и США, и Иран проявлять сдержанность и решать все проблемы через диалог", - сказал Лавров по итогам переговоров с ланкийским коллегой Динешем Гунаварденом.

Он отметил, что США ранее заявили о готовности к переговорам с Тегераном.