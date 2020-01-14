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Конфликт США и Ирана
2020-01-14T10:53+0300
https://ria.ru/20200114/1563391751.html
Россия призывает США и Иран проявлять сдержанность, заявил Лавров
https://cdn22.img.ria.ru/images/156339/05/1563390584_0:97:3156:1872_1036x0_80_0_0_ac7847c288c5db85f62f1a2fc461a46c.jpg
РИА Новости

Россия призывает США и Иран проявлять сдержанность, заявил Лавров

10:52 14.01.2020 (обновлено: 10:53 14.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой
КОЛОМБО, 14 янв - РИА Новости. Россия призывает США и Иран проявлять сдержанность и решать все вопросы путем диалога, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы против эскалации, с какой бы стороны она ни наблюдалась, откуда бы она ни исходила... Мы призываем и США, и Иран проявлять сдержанность и решать все проблемы через диалог", - сказал Лавров по итогам переговоров с ланкийским коллегой Динешем Гунаварденом.
Он отметил, что США ранее заявили о готовности к переговорам с Тегераном.
"При этом добавляют "без предварительных условий". Но в процессе выдвижения этих предложений о начале такого диалога постоянно нарастают - как они называют их - удушающие санкции против Ирана. То есть получается, что США, приглашая Иран к диалогу без предварительных условий, сами выдвигают предварительное условие в виде санкционного давления", - отметил глава МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Конфликт США и ИранаСергей ЛавровМИД РФИранСШАВ мире
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