Вулкан Тааль на Филиппинах выбросил двухкилометровый столб пепла

"Продолжающееся извержение привело к образованию фонтана лавы высотой 500 метров, над которым возвышался темно-серый столб дыма, достигавший высоты почти двух километров и распространивший пепел к юго-западу и западу от основного кратера", - также сообщили в ведомстве.

В воскресенье вулкан Тааль выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) в связи с этим повысил уровень опасности до четвертого по пятибалльной шкале и рекомендовал провести полную эвакуацию с территорий, прилегающих к вулкану. Из-за угрозы извержения вулкана власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек.