Вулкан Тааль на Филиппинах выбросил двухкилометровый столб пепла

В озеро, окружающее кратер вулкана, начала стекать раскаленная лава.
В озеро, окружающее кратер вулкана, начала стекать раскаленная лава.
Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас.
Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас.
В городах Сан-Николас, Балете и Талисай, откуда эвакуируют людей, живут более 80 тысяч человек.
В городах Сан-Николас, Балете и Талисай, откуда эвакуируют людей, живут более 80 тысяч человек.
Управление гражданской авиации Филиппин рекомендовало самолетам избегать воздушного пространства рядом с вулканом.
Управление гражданской авиации Филиппин рекомендовало самолетам избегать воздушного пространства рядом с вулканом.
Пепел от извержения вулкана Тааль на Филиппинах.
Пепел от извержения вулкана Тааль на Филиппинах.
Международный аэропорт Манилы на время приостанавливал прием и отправку рейсов.
Международный аэропорт Манилы на время приостанавливал прием и отправку рейсов.
Вулкан находится на расстоянии всего 80 километров от аэропорта.
Вулкан находится на расстоянии всего 80 километров от аэропорта.
Сейсмологи присвоили извержению предпоследний, четвертый уровень опасности.
Специалисты опасаются, что подземные толчки, связанные с извержением, могут вызвать на озере вулканическое цунами.
Специалисты опасаются, что подземные толчки, связанные с извержением, могут вызвать на озере вулканическое цунами.
В провинции Батангас объявлен режим бедствия.
В провинции Батангас объявлен режим бедствия.
Режим бедствия предполагает выделение средств из специального фонда на помощь жителям и восстановление инфраструктуры.
Режим бедствия предполагает выделение средств из специального фонда на помощь жителям и восстановление инфраструктуры.
В озеро, окружающее кратер вулкана, начала стекать раскаленная лава.
Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас.
В городах Сан-Николас, Балете и Талисай, откуда эвакуируют людей, живут более 80 тысяч человек.
Управление гражданской авиации Филиппин рекомендовало самолетам избегать воздушного пространства рядом с вулканом.
Пепел от извержения вулкана Тааль на Филиппинах.
Международный аэропорт Манилы на время приостанавливал прием и отправку рейсов.
Вулкан находится на расстоянии всего 80 километров от аэропорта.
Сейсмологи присвоили извержению предпоследний, четвертый уровень опасности.
Специалисты опасаются, что подземные толчки, связанные с извержением, могут вызвать на озере вулканическое цунами.
В провинции Батангас объявлен режим бедствия.
Режим бедствия предполагает выделение средств из специального фонда на помощь жителям и восстановление инфраструктуры.