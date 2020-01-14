Россия надеется на диалог по деэскалации в Персидском заливе

КОЛОМБО, 14 янв - РИА Новости. Москва надеется, что все заинтересованные стороны начнут диалог для снижения напряженности в регионе Персидского залива, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"В наших общих интересах наладить какой-то процесс укрепления доверия в районе Персидского залива и в более широком регионе, и на это направлено российское предложение, которое мы в сентябре в очередной раз презентовали на специально проведенной конференции в Москве, предложение начать формирование системы коллективной безопасности в Персидском заливе и вокруг него", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с ланкийским коллегой Динешем Гунаварденом.
"Будем надеяться на то, что все заинтересованные стороны начнут обсуждать пути деэскалации напряженности на пути налаживания нормального добрососедства", - подчеркнул министр.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, но при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.
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