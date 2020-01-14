Россия надеется на диалог по деэскалации в Персидском заливе

"В наших общих интересах наладить какой-то процесс укрепления доверия в районе Персидского залива и в более широком регионе, и на это направлено российское предложение, которое мы в сентябре в очередной раз презентовали на специально проведенной конференции в Москве, предложение начать формирование системы коллективной безопасности в Персидском заливе и вокруг него", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с ланкийским коллегой Динешем Гунаварденом.