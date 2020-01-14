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Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-14T10:50+0300
https://ria.ru/20200114/1563391410.html
Лавров: Россия не собирается вмешиваться в отношения США и Ирана
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/34/1562573491_0:141:2920:1784_1036x0_80_0_0_0baf52b40ef968fd0ebee34f88d74063.jpg
РИА Новости

Лавров: Россия не собирается вмешиваться в отношения США и Ирана

10:45 14.01.2020 (обновлено: 10:50 14.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
КОЛОМБО 14 янв - РИА Новости. Россия не собирается вмешиваться в отношения между США и Ираном, если под этим подразумеваются какие-то физические действия, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вмешиваться, как вы выразились, в отношения между Соединенными Штатами и Ираном мы не собираемся, если под вмешательством имеются в виду какие-то физические действия", - сказал он.
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Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в последние недели. После акции протеста у посольства США в Ираке, вину за которую Вашингтон возложил на Тегеран, американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Ираке. Иран ответил ударами по базам в Ираке, где находились американские служащие, но при обстрелах никто не пострадал. Парламент Ирака после убийства Сулеймани призвал вывести из страны иностранные войска.
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