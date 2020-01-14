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Лавров рассказал о работе России по урегулированию конфликта в Ливии
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РИА Новости

Лавров рассказал о работе России по урегулированию конфликта в Ливии

10:42 14.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой
КОЛОМБО, 14 янв - РИА Новости. Россия работает над тем, чтобы все стороны конфликта в Ливии проявили ответственность за судьбу своей страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что политический процесс в Сирии удалось начать и он стал возможным "благодаря ответственному отношению всех сирийских сторон при поддержке внешних игроков".
"И мы работаем в эти дни ровно над тем, чтобы все ливийские стороны проявили такую же ответственность за судьбу своей страны", - сказал Лавров по итогам переговоров с ланкийским коллегой Динешем Гунаварденом.
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Обострение конфликта в ЛивииСергей ЛавровМИД РФЛивияСирияВ мире
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