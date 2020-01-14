Лавров рассказал о работе России по урегулированию конфликта в Ливии

КОЛОМБО, 14 янв - РИА Новости. Россия работает над тем, чтобы все стороны конфликта в Ливии проявили ответственность за судьбу своей страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он напомнил, что политический процесс в Сирии удалось начать и он стал возможным "благодаря ответственному отношению всех сирийских сторон при поддержке внешних игроков".
"И мы работаем в эти дни ровно над тем, чтобы все ливийские стороны проявили такую же ответственность за судьбу своей страны", - сказал Лавров по итогам переговоров с ланкийским коллегой Динешем Гунаварденом.