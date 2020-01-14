Топилин оценил готовность регионов к электронному документообороту

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что работа по ведению документооборота в электронном виде начата и учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) готовы к приему документов, однако этот процесс не во всех регионах реализован до конца.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области, состоявшейся 31 октября 2019 года. Было поручено обеспечить внедрение механизмов информационного взаимодействия медорганизаций и федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в целях обмена документами в электронной форме при направлении граждан на освидетельствование.
"Работа по упрощению процедуры нами была организована совместно с Минздравом России. Теперь все медицинские организации передают направительные документы в МСЭ самостоятельно, без участия гражданина. Однако этого недостаточно, необходимо вести такой документооборот в электронном виде. Хотя работа начата и учреждения МСЭ готовы к приему документов в электронном виде, пока не во всех регионах этот процесс реализован до конца", - приводит слова Топилина пресс-служба министра.
По его словам, перевод документооборота в электронный вид во многом зависит от готовности региональных систем здравоохранения. Взаимодействие в электронном виде позволит сократить сроки обмена сведениями и затраты на передачу бумажных документов, проводить предварительную работу с электронными документами и, при необходимости, сразу устранять недочеты, допущенные при обследовании или оформлении документов.
Добавляется, что создание информационного взаимодействия между медицинскими организациями и учреждениями медико-социальной экспертизы направлено на снятие нагрузки с граждан, которые обращаются за установлением инвалидности. Срок завершения работ по переводу документооборота между учреждениями МСЭ и медицинскими организациями в электронный вид – 2021 год.
"Электронный обмен позволяет наладить такое взаимодействие с заявителем, при котором его вопрос будет гарантированно рассмотрен, и возможные ошибки будут устранены заранее, без временных потерь для гражданина", - заключил министр.