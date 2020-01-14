Лавров: экстремисты из Сирии едут в Ливию, чтобы "мутить там воду"

"Около 90% территории Сирийской Арабской Республики контролирует законное правительство. Остающиеся очаги террористической активности, прежде всего это Идлиб, где постепенно экстремисты утрачивают свои позиции. Но, к сожалению, опять же говоря о связи между Сирией и Ливией, они в значительной своей части перебираются в Ливию для того, чтобы продолжать мутить воду и в этой стране", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим ланкийским коллегой Динешем Гунадеварденом.