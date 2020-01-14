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https://ria.ru/20200114/1563391007.html
Лавров: экстремисты из Сирии едут в Ливию, чтобы "мутить там воду"
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РИА Новости

Лавров: экстремисты из Сирии едут в Ливию, чтобы "мутить там воду"

10:33 14.01.2020 (обновлено: 13:04 14.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Шри-Ланки Динешем Гунаварденой
КОЛОМБО, 14 янв - РИА Новости. Экстремисты из Сирии, в том числе из Идлиба, перебираются в Ливию, чтобы продолжать "мутить воду" и там, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Около 90% территории Сирийской Арабской Республики контролирует законное правительство. Остающиеся очаги террористической активности, прежде всего это Идлиб, где постепенно экстремисты утрачивают свои позиции. Но, к сожалению, опять же говоря о связи между Сирией и Ливией, они в значительной своей части перебираются в Ливию для того, чтобы продолжать мутить воду и в этой стране", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим ланкийским коллегой Динешем Гунадеварденом.
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Глава МИД РФ Лавров прибыл во вторник с рабочим визитом в Шри-Ланку. После Лавров посетит с рабочими визитами Индию и Узбекистан.
Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обострение конфликта в ЛивииИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровМИД РФЛивияСирияВ мире
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