Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-14T12:23+0300
https://ria.ru/20200114/1563390954.html
Лавров назвал убийство Сулеймани вершиной противоправных действий США
https://cdn21.img.ria.ru/images/156339/54/1563395484_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_b1e3c0e080b75539749f98df3c3ef68d.jpg
РИА Новости

Лавров назвал убийство Сулеймани вершиной противоправных действий США

10:32 14.01.2020 (обновлено: 12:23 14.01.2020)
1244
КОЛОМБО, 14 янв – РИА Новости. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий США, оно вышло за все правовые и человеческие рамки, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, кульминацией противоправных действий Вашингтона стало убийство Касема Сулеймани - официального представителя правительства Ирана, который был с официальным визитом в соседней стране, в Ираке. И это, конечно, выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки", - сказал Лавров.
Иранцы поджигают американский флаг во время демонстраций против американских преступлений в Тегеране
10 января, 08:00
Американские СМИ: в противостоянии Трампа с Ираном выиграл Путин
США 3 января провели операцию по убийству Сулеймани в Ираке, в ответ Иран нанес удары по иракским базам, где размещены военные США. Администрация объяснила убийство Сулеймани тем, что тот готовил "неминуемые" атаки на посольства США. Президент Дональд Трамп заявлял, что речь идет о четырех конкретных посольствах в неназванных странах, хотя глава Пентагона Марк Эспер эти заявления президента не подтвердил.
5541111
Обсудить 0
Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиСергей ЛавровИранСШАВ мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала