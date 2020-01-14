Лавров назвал убийство Сулеймани вершиной противоправных действий США

"Конечно, кульминацией противоправных действий Вашингтона стало убийство Касема Сулеймани - официального представителя правительства Ирана, который был с официальным визитом в соседней стране, в Ираке. И это, конечно, выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки", - сказал Лавров.