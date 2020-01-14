Лавров назвал убийство Сулеймани вершиной противоправных действий США

КОЛОМБО, 14 янв – РИА Новости. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий США, оно вышло за все правовые и человеческие рамки, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно, кульминацией противоправных действий Вашингтона стало убийство Касема Сулеймани - официального представителя правительства Ирана, который был с официальным визитом в соседней стране, в Ираке. И это, конечно, выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки", - сказал Лавров.
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США 3 января провели операцию по убийству Сулеймани в Ираке, в ответ Иран нанес удары по иракским базам, где размещены военные США. Администрация объяснила убийство Сулеймани тем, что тот готовил "неминуемые" атаки на посольства США. Президент Дональд Трамп заявлял, что речь идет о четырех конкретных посольствах в неназванных странах, хотя глава Пентагона Марк Эспер эти заявления президента не подтвердил.