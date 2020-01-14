В Индии рассказали о ходе поставок С-400

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 янв - РИА Новости. Поставки российских комплексов С-400 в Индию идут в соответствии с графиком, никаких проблем нет, сообщил журналистам глава международного отдела Министерства обороны Индии Сомнат Гош.
"Они идут в соответствии с графиком, никаких проблем нет", - сказал представитель ведомства, отвечая на вопрос о текущем этапе поставок С-400 в Индию.
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Москва и Нью-Дели в октябре 2018 года подписали контракт на поставку пяти полковых С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Поставку пятого полкового комплекта С-400 полностью планируется завершить в первой половине 2025 года.
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