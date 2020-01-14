В Хабаровске произошел пожар на заброшенной птицефабрике

"В 12.48 (5.48 мск) 14 января 2020 года на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о возгорании на территории неэксплуатируемых помещений птицефабрики в районе Федоровского шоссе", - говорится в сообщении.