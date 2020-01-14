В Хабаровске произошел пожар на заброшенной птицефабрике

ХАБАРОВСК, 14 янв - РИА Новости. Пожар в заброшенных помещениях на территории птицефабрики произошел в Хабаровске, площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по региону.
"В 12.48 (5.48 мск) 14 января 2020 года на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о возгорании на территории неэксплуатируемых помещений птицефабрики в районе Федоровского шоссе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие пожарные увидели густой черный дым и приступили к поиску очага возгорания. Через полчаса огонь удалось локализовать.
"В 16.13 (9.13 мск) пожар был полностью ликвидирован на площади 200 квадратных метров. От огня пострадали старые железобетонные и металлоконструкции неэксплуатируемых заброшенных помещений. Пострадавших нет", - сообщает МЧС.
Отмечается, что причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками государственного пожарного надзора МЧС России.
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