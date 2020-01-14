ФОК "Водник" в Петропавловске-Камчатском сдадут в строй в 2021 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 дек – РИА Новости. Один из крупнейших спортивных объектов в Петропавловске-Камчатском – физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Водник" - будет сдан в эксплуатацию в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства Камчатского каря.

По ее информации, ход строительства объекта проверил губернатор края Владимир Илюхин

Посещая строительную площадку, глава региона отметил, что на сегодняшний день на возведение объекта выделены федеральные средства в общем объеме порядка 750 миллионов рублей, часть средств на строительство направляется из краевого бюджета.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс "Водник" даст горожанам возможность заниматься разными видами спорта. В двухэтажном ФОКе общей площадью 5,8 тысяч квадратных метров разместятся два бассейна. Взрослый – длиной 25 метров, рассчитанный на четыре плавательные дорожки, и детский – десятиметровый. Также в спортивном сооружении планируется универсальный зал для игровых видов спорта с трибуной на 550 мест, залы с тренажерами и помещения для занятий аэробикой и боксом", - отметили в пресс-службе.

Илюхин также сообщил о планах реализовать еще один крупный проект по строительство ФОКа в Петропавловске-Камчатском, где также предусмотрено софинансирование, которое рассчитывают получить камчатские власти.

Кроме того, ориентировочно весной этого года начнется строительство катка на месте бывшего стадиона "Молодежный".