В СНБО рассказали об "экзотических версиях" крушения самолета в Иране

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Цензор. Net назвал версии, которые рассматривались во время расследования крушения лайнера в Тегеране.

По его словам, украинские власти сразу склонялись к тому, что в борт попала ракета. Однако были и "экзотические версии".

Одна из них заключалась в том, что неизвестные пытались помешать эвакуации из Ирана сотрудников американской резидентуры, которых могли вывозить по сценарию операции "Арго". Второй вариант — кто-то не хотел допустить выезда ученых, причастных к ядерной программе. По словам секретаря СНБО , пришлось отработать и такие версии.

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", летевший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января, вскоре после вылета из аэропорта имени имама Хомейни. Погибли все 176 человек, находившихся на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.