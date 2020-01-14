В СНБО рассказали об "экзотических версиях" крушения самолета в Иране

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Цензор. Net назвал версии, которые рассматривались во время расследования крушения лайнера в Тегеране.
По его словам, украинские власти сразу склонялись к тому, что в борт попала ракета. Однако были и "экзотические версии".
Одна из них заключалась в том, что неизвестные пытались помешать эвакуации из Ирана сотрудников американской резидентуры, которых могли вывозить по сценарию операции "Арго". Второй вариант — кто-то не хотел допустить выезда ученых, причастных к ядерной программе. По словам секретаря СНБО, пришлось отработать и такие версии.
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", летевший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января, вскоре после вылета из аэропорта имени имама Хомейни. Погибли все 176 человек, находившихся на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Несколько дней спустя иранские военные заявили, что украинский самолет случайно сбили силы ПВО. Виной всему стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с иранским военным объектом и был принят за "вражескую цель", а именно — за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, поэтому системы ПВО были приведены в полную боевую готовность.