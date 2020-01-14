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В СНБО рассказали об "экзотических версиях" крушения самолета в Иране
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РИА Новости

В СНБО рассказали об "экзотических версиях" крушения самолета в Иране

10:17 14.01.2020 (обновлено: 11:36 14.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Цензор. Net назвал версии, которые рассматривались во время расследования крушения лайнера в Тегеране.
По его словам, украинские власти сразу склонялись к тому, что в борт попала ракета. Однако были и "экзотические версии".
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", летевший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января, вскоре после вылета из аэропорта имени имама Хомейни. Погибли все 176 человек, находившихся на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Несколько дней спустя иранские военные заявили, что украинский самолет случайно сбили силы ПВО. Виной всему стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с иранским военным объектом и был принят за "вражескую цель", а именно — за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, поэтому системы ПВО были приведены в полную боевую готовность.
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Крушение украинского самолета в ИранеАлексей ДаниловBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныИранУкраинаВ мире
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