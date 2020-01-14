Источник сообщил об обыске в похоронной службе Барнаула

"В рамках мероприятий были проведены обыск и выемка документов в организации, задержанных нет", - сказал собеседник.

Официальным комментарием МВД, СУСК, прокуратуры и УФСБ по региону, а также представителей похоронной службы РИА Новости не обладает.

В октябре 2019 года СУСК по Алтайскому краю сообщило о проверке информации о нескольких могилах, которые остались незакопанными на кладбище в барнаульском посёлке Власиха. Мэрия Барнаула тогда заявила, что МУП "Специализированная похоронная служба" направило технику для приведения могил в надлежащее состояние, а "с руководителей похоронной службы города и кладбища взяты объяснительные".