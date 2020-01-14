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2020-01-14T10:12+0300
https://ria.ru/20200114/1563390156.html
Источник сообщил об обыске в похоронной службе Барнаула
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РИА Новости

Источник сообщил об обыске в похоронной службе Барнаула

10:11 14.01.2020 (обновлено: 10:12 14.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полиция. Архивное фото
БАРНАУЛ, 14 янв - РИА Новости. Сотрудники полиции провели обыск и изъяли документы в МУП "Специализированная похоронная служба" Барнаула, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"В рамках мероприятий были проведены обыск и выемка документов в организации, задержанных нет", - сказал собеседник.
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Официальным комментарием МВД, СУСК, прокуратуры и УФСБ по региону, а также представителей похоронной службы РИА Новости не обладает.
В октябре 2019 года СУСК по Алтайскому краю сообщило о проверке информации о нескольких могилах, которые остались незакопанными на кладбище в барнаульском посёлке Власиха. Мэрия Барнаула тогда заявила, что МУП "Специализированная похоронная служба" направило технику для приведения могил в надлежащее состояние, а "с руководителей похоронной службы города и кладбища взяты объяснительные".
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Алтайский крайБарнаулПроисшествия
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