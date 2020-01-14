Работа по урегулированию ливийского конфликта продолжается, заявил МИД

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Работа по урегулированию в Работа по урегулированию в Ливии со сторонами конфликта продолжается, сообщили РИА Новости в МИД РФ.

"Да. Работа со сторонами продолжается", - заявили там.

Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но Хафтар попросил дополнительное время.