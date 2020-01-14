Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
При этом, отметил глава ведомства, реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5 процента. По словам Топилина, также продолжится рост зарплат работников бюджетного сектора экономики.
"Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе".
Министр напомнил, что работники бюджетной сферы вне указов, например юристы, бухгалтеры, кадровики и другие, тоже получат прибавку: на три процента в этом октябре, а также на четыре процента в 2021 и 2022 годах.
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