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2020-01-14T11:33+0300
https://ria.ru/20200114/1563389886.html
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
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РИА Новости

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

10:06 14.01.2020 (обновлено: 11:33 14.01.2020)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
При этом, отметил глава ведомства, реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5 процента. По словам Топилина, также продолжится рост зарплат работников бюджетного сектора экономики.

"Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе".

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. 16 декабря 2019
Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты
Министр напомнил, что работники бюджетной сферы вне указов, например юристы, бухгалтеры, кадровики и другие, тоже получат прибавку: на три процента в этом октябре, а также на четыре процента в 2021 и 2022 годах.
Сотрудники в офисе
5 января, 09:18
Работодатели намерены повысить зарплаты россиянам
26999440385
Обсудить 59
ЗарплатыРоссийская газетаМаксим ТопилинРоссияОбщество
Популярные комментарии
ой божечки, куда же тратить все это бахатство если зп в 300 баксов вырастет на 2.3%
14 января, 10:31
sikosi nakosi
47230203
Запоминайте эту личность. Если у меня не вырастит зарплата на 2,3, то его можно судить за распространение фейка. И ещё. Если ты говоришь что вырастит зп, тогда будь мил, говори какая будет инфляция.
14 января, 10:53
invisibleworld
5721012
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