Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
2020-01-14T11:00+0300
https://ria.ru/20200114/1563389650.html
Подкаст "Это надолго": как не помешать ребёнку стать взрослым
https://cdn21.img.ria.ru/images/156338/97/1563389713_0:20:640:380_1036x0_80_0_0_6f0af3384d7783213e04d18887ff154d.jpg
РИА Новости

Подкаст "Это надолго": как не помешать ребёнку стать взрослым

11:00 14.01.2020
675
Это надолго
Подкаст "Это надолго": как не помешать ребёнку стать взрослым
11:00
Думаете, дети отделяются от родителей в переходном возрасте или сразу после совершеннолетия? На самом деле сепарация начинается с рождения. Если упустить момент и не дать нужной самостоятельности, ребёнок может вырасти зависимым, безвольным неудачником. Как перестать всё контролировать и наконец осознать, что дети могут делать что-то без вас?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как дать ребёнку больше самостоятельности, но в то же время не пустить всё на самотёк.
Сепарация — отделение ребёнка от родителей, естественный процесс, связанный с взрослением. Через это проходят все. Ребёнок как личность отделяется от семьи, но сохраняет с ней связь.
С какого возраста начинается процесс сепарации? Какими могут быть последствия чрезмерной зависимости от родителей? А чрезмерной самостоятельности? По каким причинам сепарация не происходит? С какого возраста надо приучать ребёнка спать в отдельной кровати и отпускать одного за хлебом?
Об этом Настя и Лина спрашивают кризисного и клинического психолога, эксперта благотворительной организации "Журавлик" Марию Зеленову.
Как понять подростка в сложный период и сохранить с ним тёплые отношения — инструкция для родителей.
2:15 что такое сепарация
5:30 где заканчивается граница ответственности родителей за жизнь детей и начинается их самостоятельность (правило светофора)
8:50 как реагировать на фиолетовые волосы у подростков
10:45 что сделать, чтобы ребёнок вырос "успешным" и самостоятельным
12:35 какие ошибки делают родители (о вседозволенности и жёстких границах)
14:05 по каким причинам сепарация не происходит
16:10 какие события могут отложить сепарацию
19:00 как приучить ребёнка спать в своей кроватке или комнате
20:50 когда уже можно отпускать детей одних в магазин
21:50 нужно ли бороться с родительской тревогой
22:50 о ситуациях, когда дети "откатываются" и больше не хотят быть самостоятельными
23:55 почему это плохо, когда ребёнок чрезмерно самостоятельный
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме
200003
Обсудить 0
Это надолгоПодкаст
Рекомендуем
Монеты России и конверты с логотипом ФНС РФ
Депутат объяснил свою идею ввести налог для домохозяек
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Девочка в кислородной маске в больнице
Что скрывается за сборами для больных детей в соцсетях
Лекарства вне закона. Как получают незарегистрированные препараты
Лекарства вне закона. Как получают незарегистрированные препараты
Подкаст «Страхи/Ошибки»: как избавиться от стыда
Подкаст "Страхи/Ошибки": как избавиться от стыда
Блогер Никки Тьюториалс
Популярная бьюти-блогер оказалась трансгендером
Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне Франц Клинцевич
В Совфеде оценили слова Кальюлайд о несбывшейся надежде на Россию
Певица Валерия
Валерия ответила на требование навсегда уехать из России
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing
Автомобили скорой помощи
В Белгородской области мать с ребенком погибли из-за гирлянды
Кадр из видео группы На-На на песню Зинаида
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме оценили идею литовского депутата отмечать день взятия Москвы
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Источник рассказал, почему Хафтар не подписал перемирие
Американские военные перед вылетом на Ближний Восток
США грозятся ограбить еще одну страну. Та задумалась о российских ЗРК
Вид Москвы
Россиянам пообещали теплую весну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29Московские школьники открыли новый астероид
15:27Авиакомпании из России продолжат летать в воздушном пространстве Ирана
15:27АТОР: турпоток из России на Кубу достиг рекордных значений
15:21Клим Шипенко раскрыл секрет коммерческого успеха комедии "Холоп"
15:21Росавиация продолжает мониторинг ситуации в Иране
15:20Адвокат призвал сократить сроки ознакомления с материалами дела в СИЗО
15:20В Косово задержали двух россиян
15:20АТОР советует туристам на Филиппинах следить за новостями авиакомпаний
15:12Берлин, Париж и Лондон запустили механизм разрешения споров по СВПД
15:12Пучдемон не исключил, что приедет в Испанию в феврале
15:11Жительницу Бурятии осудили за избиение внучек в воспитательных целях
15:11СК завел дело на жителя Алтая, выстрелившего в дочь из ружья
15:09Минобороны: Хафтар взял двое суток для обсуждения итогового заявления
15:09Ученые определили четыре основных типа старения
15:08Вице-спикер рассказал о планах Совета Федерации на весеннюю сессию
15:08Матвиенко отметила взаимодействие Счетной палаты и Совета Федерации
15:05В ДНР опасаются увеличения количества диверсионных вылазок силовиков
15:05Минобороны назвало главный итог переговоров по Ливии в Москве
15:01Участники переговоров подтвердили приверженность суверенитету Ливии
15:01Минтранс не отказался от идеи изменить правила авиаперевозки животных
Лента новостейМолния