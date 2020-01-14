Источник рассказал, почему Хафтар не подписал перемирие

БЕНГАЗИ (Ливия)/ МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар пока не подписал соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) из-за отсутствия пункта о сроках роспуска вооруженных формирований, выступающих на стороне ПНС, заявил РИА Новости ливийский военный источник.

Ранее информированный ливийский источник сообщил, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

"Главнокомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар покинул Москву, направившись в Бенгази, он не подпишет соглашение, если не будут определены временные рамки для прекращения (существования - ред.) и роспуска вооруженных формирований", - сообщил источник.

Источник подчеркнул, что основным препятствием на пути подписания соглашения является вопрос вооруженных формирований и их роспуска, в то время как большинство пунктов были согласованы.

Телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что Хафтар отверг "турецкое вмешательство или посредничество".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но Хафтар попросил дополнительное время.

Основными вопросами проходивших в понедельник в Москве межливийских переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Хафтаром.