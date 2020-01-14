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2020-01-14T10:00+0300
https://ria.ru/20200114/1563389618.html
Источник рассказал, почему Хафтар не подписал перемирие
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РИА Новости

Источник рассказал, почему Хафтар не подписал перемирие

10:00 14.01.2020
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© REUTERS / Philippe WojazerВерховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар
© REUTERS / Philippe Wojazer
Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар. Архивное фото
БЕНГАЗИ (Ливия)/ МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар пока не подписал соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС) из-за отсутствия пункта о сроках роспуска вооруженных формирований, выступающих на стороне ПНС, заявил РИА Новости ливийский военный источник.
Ранее информированный ливийский источник сообщил, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
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"Главнокомандующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар покинул Москву, направившись в Бенгази, он не подпишет соглашение, если не будут определены временные рамки для прекращения (существования - ред.) и роспуска вооруженных формирований", - сообщил источник.
Источник подчеркнул, что основным препятствием на пути подписания соглашения является вопрос вооруженных формирований и их роспуска, в то время как большинство пунктов были согласованы.
Телеканал Al-Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что Хафтар отверг "турецкое вмешательство или посредничество".
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но Хафтар попросил дополнительное время.
Основными вопросами проходивших в понедельник в Москве межливийских переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Хафтаром.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарМоскваЛивияРоссияВ мире
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