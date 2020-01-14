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В Красноярске ученикам запретили приносить снюс в школы
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РИА Новости

В Красноярске ученикам запретили приносить снюс в школы

10:00 14.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУченик в школьном коридоре
Ученик в школьном коридоре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Ученик в школьном коридоре. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Красноярским школьникам запретили приносить с собой в классы снюс, сообщает пресс-служба управления образования города.
"Модные среди подростков никотиносодержащие жевательные и сосательные смеси попали под запрет. Наряду с сигаретами и вейпами теперь школьникам запрещено приносить, хранить и употреблять снюс в стенах образовательных учреждений. Соответствующие изменения внесены в локальные акты красноярских школ", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что ранее под запрет попали электронные сигареты.
В управлении сообщили, что в случае обнаружения у ученика никотиносодержащей смеси сотрудник школы обязан изъять ее и поставить в известность родителей, ученика ждет профилактическая беседа, а в случае повторного нарушения подростка могут поставить на внутришкольный учет.
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Ранее глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский сообщил РИА Новости, что сенаторы внесли в Госдуму поправки о запрете продажи в РФ никотиносодержащих смесей ко второму чтению законопроекта, приравнивающего электронные сигареты, вейпы и кальяны к табачной продукции. В первом чтении законопроект уже принят. За курение таких сигарет в запрещенных местах штраф будет составлять от 500 до тысячи рублей, как и предусмотрено антитабачным законодательством. За нарушение правил торговли электронными сигаретами штраф для юрлиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, как и при ненадлежащей торговле табачными изделиями. В весеннюю сессию ожидается работа над вторым чтением законопроекта.
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