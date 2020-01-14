В Красноярске ученикам запретили приносить снюс в школы

"Модные среди подростков никотиносодержащие жевательные и сосательные смеси попали под запрет. Наряду с сигаретами и вейпами теперь школьникам запрещено приносить, хранить и употреблять снюс в стенах образовательных учреждений. Соответствующие изменения внесены в локальные акты красноярских школ", - говорится в сообщении.

В управлении сообщили, что в случае обнаружения у ученика никотиносодержащей смеси сотрудник школы обязан изъять ее и поставить в известность родителей, ученика ждет профилактическая беседа, а в случае повторного нарушения подростка могут поставить на внутришкольный учет.