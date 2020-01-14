Кудрин: нацпроекты в нынешнем виде будут иметь лишь локальный эффект

"Если взять здравоохранение: процесс идет, но сможем ли мы добиться принципиального повышения качества медицины за счет этого нацпроекта? На всю систему здравоохранения в России будет потрачено примерно 26 триллионов рублей за 6 лет. На нацпроект - 1,5 триллиона рублей, это примерно 6% общих расходов. То есть, эти 6% должны преобразовать качество всех медицинских услуг в стране. Причем на две трети это меры, которые уже были в предыдущих программах, их теперь переписали и погрузили в нацпроект", - отметил Кудрин.