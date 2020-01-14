Кудрин: нацпроекты в нынешнем виде будут иметь лишь локальный эффект

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Нацпроекты в существующем виде не могут обеспечить прорыв для российской экономики, они будут иметь только локальный эффект, заявил в интервью РИА Новости глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
"Что касается системы управления нацпроектами, я считаю, она очень забюрократизирована. Смотрите, мероприятия и деньги нацпроектов погружены в госпрограммы, у которых есть еще и другие задачи и цели. Получается, что у министерства или вице-премьера, который отвечает за госпрограммы, больше задач, чем только по нацпроектам. Фокус размывается" , - заявил Кудрин.
26 декабря 2019, 11:15Орешкин: нацпроекты не смогут совершить революцию экономического роста
"Мы предложили все-таки вернуться к вопросу управления нацпроектами, потому что проекты должны быть прорывного характера. А в существующем виде нацпроекты дадут только локальный эффект. Это важно, но не обеспечивает прорыв", - подчеркнул он.
Президент РФ в день своей инаугурации в мае 2018 года подписал указ, где утвердил 12 приоритетных национальных проектов по трем основным направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост". Они должны обеспечить прорыв в социально-экономическом и научно-технологическом развитии страны в течение шести ближайших лет, поднять уровень жизни и создать условия для самореализации каждого из россиян. Общий объем финансирования нацпроектов за шесть лет должен составить 25,7 триллиона рублей.
25 декабря 2019, 19:27Путин не согласился, что нацпроекты не дали ресурсов социальной сфере
"Если взять здравоохранение: процесс идет, но сможем ли мы добиться принципиального повышения качества медицины за счет этого нацпроекта? На всю систему здравоохранения в России будет потрачено примерно 26 триллионов рублей за 6 лет. На нацпроект - 1,5 триллиона рублей, это примерно 6% общих расходов. То есть, эти 6% должны преобразовать качество всех медицинских услуг в стране. Причем на две трети это меры, которые уже были в предыдущих программах, их теперь переписали и погрузили в нацпроект", - отметил Кудрин.
По его словам, чтобы обеспечить прорыв в здравоохранении, России нужно выходить на уровень госрасходов на здравоохранение на 5% ВВП против нынешних 4% ВВП. "То есть, чтобы существенно улучшить здравоохранение, дополнительно нужен примерно 1 триллион рублей в год", - уверен глава Счетной палаты.
25 декабря 2019, 16:08Путин заявил, что не все показатели по нацпроектам были достигнуты