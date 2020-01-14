Избавлявшуюся от младенцев жительницу Богородска осудили на 2,5 года

Кроме того, вечером 4 июня 2019 года, находясь в гостях в одном из сел Богородского района, она во дворе родила недоношенного ребенка. Ее знакомая принесла новорожденного в дом, где на следующий день младенец был обнаружен посторонним. Бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в районную больницу.