Избавлявшуюся от младенцев жительницу Богородска осудили на 2,5 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Жительница Нижегородской области проведет более 2,5 лет в колонии-поселении за убийство младенца и оставление в опасности другого своего новорожденного ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Следствием и судом установлено, в период с 2015 года по 2016 год, находясь в доме, расположенном в городе Богородске Нижегородской области, подсудимая родила в ванной комнате ребенка и сразу же после родов утопила его. Завернув тело в пакет, она принесла его на территорию дома ее родственницы в Богородском районе и бросила в отхожую яму.
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Кроме того, вечером 4 июня 2019 года, находясь в гостях в одном из сел Богородского района, она во дворе родила недоношенного ребенка. Ее знакомая принесла новорожденного в дом, где на следующий день младенец был обнаружен посторонним. Бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в районную больницу.
"Приговором суда 32-летней женщине, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка и оставлении в опасности новорожденного ребенка, назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении регионального СУСК.