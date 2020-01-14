Летевший в Москву из Красноярска самолет вынужденно сел в Перми

УФА, 14 янв — РИА Новости. Самолет, летевший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости пресс-секретарь пермского аэропорта Большое Савино Евгений Кузнецов.
По его словам, командир воздушного судна авиакомпании "Сибирь" принял решение о вынужденной посадке в 07:33 (05:33 мск) в Перми.
"Мужчине стало плохо, после посадки его госпитализировали с диагнозом "низкое давление". В 08:45 (06:45 мск) самолет с остальными пассажирами вылетел по маршруту", — сообщил агентству Кузнецов.