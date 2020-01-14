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Летевший в Москву из Красноярска самолет вынужденно сел в Перми
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РИА Новости

Летевший в Москву из Красноярска самолет вынужденно сел в Перми

09:45 14.01.2020 (обновлено: 12:40 14.01.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Oleg Abarnikov / Пермский аэропорт "Большое Савино"
Пермский аэропорт Большое Савино
CC BY-SA 4.0 / Oleg Abarnikov /
Пермский аэропорт "Большое Савино". Архивное фото
УФА, 14 янв — РИА Новости. Самолет, летевший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости пресс-секретарь пермского аэропорта Большое Савино Евгений Кузнецов.
По его словам, командир воздушного судна авиакомпании "Сибирь" принял решение о вынужденной посадке в 07:33 (05:33 мск) в Перми.
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Вчера, 07:48
Самолет из Челябинска в Москву не смог вылететь из-за неисправности

"Мужчине стало плохо, после посадки его госпитализировали с диагнозом "низкое давление". В 08:45 (06:45 мск) самолет с остальными пассажирами вылетел по маршруту", — сообщил агентству Кузнецов.

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