В Госдуме предложили запретить пускать фейерверки рядом с домами

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Федоров направил в МЧС обращение с просьбой запретить запускать фейерверки рядом с жилыми домами и больницами, сообщает RT.
Депутат предлагает запретить использовать пиротехнику на расстоянии до 500 метров от домов или медицинских учреждений. По словам Федорова, люди не всегда могут правильно оценить потоки ветра и другие факторы, что может привести к повреждению зданий или пожарам. Кроме того, в домах могут находиться семьи с маленькими детьми, а в больнице — люди в тяжелом состоянии.
"Для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой", — подытожил Федоров.
Ранее в МЧС напомнили правила использования пиротехники. Фейерверки нельзя запускать при сильном ветре, а также если они намокли от дождя или мокрого снега. Кроме того, пиротехнику запрещено применять в жилых зданиях, на объектах торговли и транспортной инфраструктуры. Нельзя также продавать петарды и фейерверки лицам младше 16 лет.