В Госдуме предложили запретить пускать фейерверки рядом с домами

Депутат предлагает запретить использовать пиротехнику на расстоянии до 500 метров от домов или медицинских учреждений. По словам Федорова, люди не всегда могут правильно оценить потоки ветра и другие факторы, что может привести к повреждению зданий или пожарам. Кроме того, в домах могут находиться семьи с маленькими детьми, а в больнице — люди в тяжелом состоянии.