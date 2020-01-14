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В Госдуме предложили запретить пускать фейерверки рядом с домами
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РИА Новости

В Госдуме предложили запретить пускать фейерверки рядом с домами

09:39 14.01.2020 (обновлено: 13:44 14.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФейерверк
Фейерверк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Федоров направил в МЧС обращение с просьбой запретить запускать фейерверки рядом с жилыми домами и больницами, сообщает RT.
Депутат предлагает запретить использовать пиротехнику на расстоянии до 500 метров от домов или медицинских учреждений. По словам Федорова, люди не всегда могут правильно оценить потоки ветра и другие факторы, что может привести к повреждению зданий или пожарам. Кроме того, в домах могут находиться семьи с маленькими детьми, а в больнице — люди в тяжелом состоянии.
"Для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой", — подытожил Федоров.
Ранее в МЧС напомнили правила использования пиротехники. Фейерверки нельзя запускать при сильном ветре, а также если они намокли от дождя или мокрого снега. Кроме того, пиротехнику запрещено применять в жилых зданиях, на объектах торговли и транспортной инфраструктуры. Нельзя также продавать петарды и фейерверки лицам младше 16 лет.
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Евгений ФедоровГосдума РФМЧС РФМоскваРоссияОбщество
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