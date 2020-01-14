Кудрин призвал снизить таргет по инфляции

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Таргет по инфляции в России с текущих 4% в перспективе 2-3 лет можно снизить, но этот процесс требует внимательного анализа, заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты России Таргет по инфляции в России с текущих 4% в перспективе 2-3 лет можно снизить, но этот процесс требует внимательного анализа, заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты России Алексей Кудрин

В настоящее время таргет (цель) ЦБ по инфляции составляет "вблизи 4%". Инфляция в России по итогам 2019 года составила 3%, это ниже цели Банка России в 4%.

"Я думаю, что есть тенденция к понижению инфляции в ближайшие год-два. Я уже говорил, что однажды придется переходить и к другому таргету по инфляции. Не сейчас, а скажем через два-три года. Это требует внимательного анализа, нужно поэтапно двигаться", - сказал Кудрин. Он не стал называть, каким, по его мнению, должен быть новый таргет.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не раз заявляла, что Банк России считает правильным уровень цели по инфляции в 4% и пока не планирует менять таргет.