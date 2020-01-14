В Крыму нашли схрон оружия

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Четыре гранаты и более 200 патронов нашли в деревянном ящике на востоке Крыма, владелец схрона пока не установлен, сообщает региональное погрануправление ФСБ России.
"В одной из заброшенных хозяйственных построек населённого пункта Заветное Ленинского района пограничниками обнаружен деревянный ящик, в котором хранились сотни патронов к огнестрельному оружию", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымБоеприпасы, обнаруженные на востоке Крыма
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Боеприпасы, обнаруженные на востоке Крыма
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымБоеприпасы, обнаруженные на востоке Крыма
2 из 2
Боеприпасы, обнаруженные на востоке Крыма
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
1 из 2
Боеприпасы, обнаруженные на востоке Крыма
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
2 из 2
Боеприпасы, обнаруженные на востоке Крыма
© Фото : пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Силовики оцепили этот участок местности.
"В результате совместного с сотрудниками министерства обороны, Росгвардии и ОМВД по Ленинскому району осмотра выявлено более двухсот патронов калибром 7,62 мм, граната "Ф-1", три гранаты "РГ-42" и запалы к ним, четыре капсюль-детонатора, а также имитационный пороховой взрывпакет", - отметили в ведомстве.
По данным пограничников, все предметы изъяты, устанавливается их владелец.
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