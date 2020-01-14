В Крыму нашли схрон оружия

"В одной из заброшенных хозяйственных построек населённого пункта Заветное Ленинского района пограничниками обнаружен деревянный ящик, в котором хранились сотни патронов к огнестрельному оружию", - говорится в сообщении.

"В результате совместного с сотрудниками министерства обороны, Росгвардии и ОМВД по Ленинскому району осмотра выявлено более двухсот патронов калибром 7,62 мм, граната "Ф-1", три гранаты "РГ-42" и запалы к ним, четыре капсюль-детонатора, а также имитационный пороховой взрывпакет", - отметили в ведомстве.