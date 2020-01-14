В Красноярском крае охотник застрелил товарища, приняв его за зверя

По предварительной версии следствия, 37-летний житель Красноярска приехал на новогодние праздники в поселок Почет Абанского района. Отмечается, что 3 января он с двумя местными жителями отправился на охоту, перед этим они распределили места, на которых будут находиться во время загона зверя.