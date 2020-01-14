В Красноярском крае охотник застрелил товарища, приняв его за зверя

КРАСНОЯРСК, 14 янв - РИА Новости. Охотник в Абанском районе Красноярского края застрелил приятеля, спутав из-за плохой видимости его силуэт со зверем, сообщает пресс-служба ГСУСК по региону.
По предварительной версии следствия, 37-летний житель Красноярска приехал на новогодние праздники в поселок Почет Абанского района. Отмечается, что 3 января он с двумя местными жителями отправился на охоту, перед этим они распределили места, на которых будут находиться во время загона зверя.
"Однако 37-летний мужчина без предупреждения товарищей изменил свое местоположение, спрятавшись в чаще леса. Его 48-летний приятель, учитывая плохую видимость, принял его за силуэт зверя и выстрелил. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), в настоящее время проведен допрос подозреваемого, который полностью признал свою вину, опрашиваются свидетели произошедшего.