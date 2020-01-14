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В Турции выдали ордер на задержание 176 офицеров за связи с Гюленом
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РИА Новости

В Турции выдали ордер на задержание 176 офицеров за связи с Гюленом

09:25 14.01.2020
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© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции
Сотрудники правоохранительных органов Турции
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции. Архивное фото
АНКАРА, 14 янв - РИА Новости. Прокуратура турецкого Измира выдала ордер на задержание 176 офицеров, которых подозревают в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает агентство Anadolu.
Отмечается, что операция по задержанию предполагаемых сторонников Гюлена проводится в 49 турецких провинциях. Среди подозреваемых 108 действующих лейтенантов и старших лейтенантов, а также шесть пилотов истребителей F-16. Уже задержаны 115 человек.
Исламский богослов Фетхуллах Гюлен
13 декабря 2016, 12:30Религия и мировоззрение
Мусульманское масонствоНикогда раньше имя Гюлена не упоминалось так часто в заголовках газетных передовиц, как в последние пять месяцев.
Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.
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Фетхуллах ГюленТурцияВ мире
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