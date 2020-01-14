Кудрин поддержал продажу госпакета Сбербанка от ЦБ правительству

"Вопрос – когда это делать? Наступило ли это время? Это очень чувствительный вопрос и для рынка, и для самого Сбербанка. Надо все тщательно продумать. А момент решения будет зависеть от готовности инвесторов хорошо вкладываться в Россию. От их видения, что в России перспективный рынок, и можно получить серьезную отдачу от своих инвестиций", - полагает Кудрин.