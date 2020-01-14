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Кудрин поддержал продажу госпакета Сбербанка от ЦБ правительству
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РИА Новости

Кудрин поддержал продажу госпакета Сбербанка от ЦБ правительству

09:18 14.01.2020 (обновлено: 10:07 14.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин поддерживает продажу госпакета Сбербанка от ЦБ правительству, сроки будут зависеть от конъюнктуры рынка.
"Изначально в законодательстве даже закладывалось, что владение Центральным банком государственного пакета Сбербанка временно, даже были прописаны сроки, а потом их отменили. Поэтому в перспективе вывод Сбербанка из ЦБ в собственность правительства считаю вполне правильным", - заявил Кудрин в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, как он относится к идее о продаже правительству контрольного пакета крупнейшего российского банка.
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Власти РФ сейчас рассматривают вариант передачи контрольного пакета акций Сбербанка государству из-за конфликта интересов - ЦБ применительно к банку одновременно и регулятор, и акционер. Позднее появилась информация, что обсуждается не передача, а продажа Банком России своего пакета.
ЦБ владеет контрольным пакетом акций Сбербанка. Ему принадлежит 52,32% обыкновенных (то есть голосующих) акций, доля регулятора в уставном капитале крупнейшего российского банка составляет 50% плюс одна акция. Согласно действующему законодательству, уменьшение доли ЦБ в Сбербанке ниже этого уровня возможно только на основании федерального закона.
"Вопрос – когда это делать? Наступило ли это время? Это очень чувствительный вопрос и для рынка, и для самого Сбербанка. Надо все тщательно продумать. А момент решения будет зависеть от готовности инвесторов хорошо вкладываться в Россию. От их видения, что в России перспективный рынок, и можно получить серьезную отдачу от своих инвестиций", - полагает Кудрин.
Читайте полный текст интервью Алексея Кудрина >>
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Алексей КудринСбербанк РоссииСчетная палата РФЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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