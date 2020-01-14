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Жителей Челябинска испугал зеленый снег
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РИА Новости

Жителей Челябинска испугал зеленый снег

09:09 14.01.2020 (обновлено: 11:44 14.01.2020)
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© Фото : группа Копейск Online во ВКонтактеЗелёный снег в Челябинске
Зелёный снег в Челябинске
© Фото : группа Копейск Online во ВКонтакте
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Жители Челябинска на въезде в город со стороны Екатеринбурга заметили снег, окрашенный в зеленый цвет.
В областном Министерстве экологии объяснили, что это произошло из-за пыли с гранитного карьера, находящегося поблизости. Она, по словам начальника управления экологического просвещения Виталия Безрукова, не угрожает здоровью местных жителей.

"Это частицы природных материалов и горных пород", — написал он в своем телеграм-канале.

Ведомство разместит передвижную лабораторию, чтобы замерить качество воздуха, а предприятие ждет проверка, добавил чиновник.
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