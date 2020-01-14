Жителей Челябинска испугал зеленый снег

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Жители Челябинска на въезде в город со стороны Екатеринбурга заметили снег, окрашенный в зеленый цвет.
В областном Министерстве экологии объяснили, что это произошло из-за пыли с гранитного карьера, находящегося поблизости. Она, по словам начальника управления экологического просвещения Виталия Безрукова, не угрожает здоровью местных жителей.
Ведомство разместит передвижную лабораторию, чтобы замерить качество воздуха, а предприятие ждет проверка, добавил чиновник.
11 декабря 2018, 17:02В Ивановской области выпал черный снег