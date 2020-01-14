В ЯНАО будут судить пенсионера за совращение несовершеннолетней

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 янв - РИА Новости. Пенсионер в Пенсионер в Ямало-Ненецком автономном округе предстанет перед судом по обвинению в совращении несовершеннолетней, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

Следствие уточняет, что весной 2019 года 62-летний житель Салехарда вступил в интимную связь с несовершеннолетней без применения насилия, зная, что ей еще нет 16 лет. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

"Мужчина признал свою вину. Объяснил свой поступок тем, что любит ее. Информация, что он хочет жениться на ней, правдива, но только замуж за него никто не хочет", - сказал представитель ведомства.

О связи пенсионера с девочкой стало известно, когда она обратилась в женскую консультацию. "Девушка находится в интересном положении, так и узнали об этих отношениях", - пояснили в СУСК по региону.