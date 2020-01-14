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В ЯНАО будут судить пенсионера за совращение несовершеннолетней
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РИА Новости

В ЯНАО будут судить пенсионера за совращение несовершеннолетней

09:02 14.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 янв - РИА Новости. Пенсионер в Ямало-Ненецком автономном округе предстанет перед судом по обвинению в совращении несовершеннолетней, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Следствие уточняет, что весной 2019 года 62-летний житель Салехарда вступил в интимную связь с несовершеннолетней без применения насилия, зная, что ей еще нет 16 лет. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
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"Мужчина признал свою вину. Объяснил свой поступок тем, что любит ее. Информация, что он хочет жениться на ней, правдива, но только замуж за него никто не хочет", - сказал представитель ведомства.
О связи пенсионера с девочкой стало известно, когда она обратилась в женскую консультацию. "Девушка находится в интересном положении, так и узнали об этих отношениях", - пояснили в СУСК по региону.
В ведомстве отметили, что следователи собрали достаточно доказательств вины мужчины, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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