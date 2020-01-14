Саррадж покинул Россию после подписания соглашения о прекращении огня

ТРИПОЛИ, 14 янв - РИА Новости. Делегация правительства национального согласия (ПНС) Делегация правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем подписала соглашение о прекращении огня с Ливийской национальной армией, которое было подготовлено под эгидой России и Турции, и после этого отправилась в Стамбул, заявил РИА Новости министр иностранных дел ПНС Ливии Мухаммед ат-Тахер Сияла.

"Делегация президентского совета ПНС и Высшего совета государства покинула Москву после подписания соглашения, и сейчас мы находимся в Стамбуле", - сказал Сияла.

Он отметил, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар требовал отсрочки в подписании соглашения о прекращении огня до вторника для изучения проекта этого документа.

Ранее информированный ливийский источник заявил РИА Новости, что глава Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но Хафтар попросил дополнительное время.

Основными вопросами проходивших в понедельник в Москве межливийских переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Хафтаром.