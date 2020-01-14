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2020-01-14T09:58+0300
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Саррадж покинул Россию после подписания соглашения о прекращении огня
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РИА Новости

Саррадж покинул Россию после подписания соглашения о прекращении огня

08:47 14.01.2020 (обновлено: 09:58 14.01.2020)
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© Фото : Виталий ЗайцевПредседатель Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж
Председатель Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж
© Фото : Виталий Зайцев
Председатель Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж. Архивное фото
ТРИПОЛИ, 14 янв - РИА Новости. Делегация правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем подписала соглашение о прекращении огня с Ливийской национальной армией, которое было подготовлено под эгидой России и Турции, и после этого отправилась в Стамбул, заявил РИА Новости министр иностранных дел ПНС Ливии Мухаммед ат-Тахер Сияла.
"Делегация президентского совета ПНС и Высшего совета государства покинула Москву после подписания соглашения, и сейчас мы находимся в Стамбуле", - сказал Сияла.
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Он отметил, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар требовал отсрочки в подписании соглашения о прекращении огня до вторника для изучения проекта этого документа.
Ранее информированный ливийский источник заявил РИА Новости, что глава Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что итоговый документ на переговорах в Москве подписали несколько сторон конфликта в Ливии, но Хафтар попросил дополнительное время.
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Основными вопросами проходивших в понедельник в Москве межливийских переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Хафтаром.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарМоскваЛивияСтамбулРоссияВ мире
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