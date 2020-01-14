Два человека погибли в результате взрывов на севере Афганистана

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Два человека погибли и по меньшей мере восемь получили ранения при нескольких взрывах в столице провинции Балх на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
По данным телеканала, взрывы прогремели друг за другом во вторник утром в городе Мазари-Шариф в непосредственной близости от полевого госпиталя. Как сообщает агентство Пажвак, в результате взрывов погибли дети.
Телеканал Ariana News добавляет, что, по информации представителя полиции, первоначальные данные указывают на взрыв фугасов.