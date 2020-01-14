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Два человека погибли в результате взрывов на севере Афганистана
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РИА Новости

Два человека погибли в результате взрывов на севере Афганистана

08:46 14.01.2020
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Два человека погибли и по меньшей мере восемь получили ранения при нескольких взрывах в столице провинции Балх на севере Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
По данным телеканала, взрывы прогремели друг за другом во вторник утром в городе Мазари-Шариф в непосредственной близости от полевого госпиталя. Как сообщает агентство Пажвак, в результате взрывов погибли дети.
Телеканал Ariana News добавляет, что, по информации представителя полиции, первоначальные данные указывают на взрыв фугасов.
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