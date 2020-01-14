СП проверит эффективность налоговых льгот в нефтегазовом секторе

"В этом году мы также запланировали анализ налоговых льгот в нефтегазовой промышленности, для всех компаний в отрасли, не только государственных. Эта проверка только начинается", - сказал Кудрин.

Аудиторы не первый раз обращают внимание на так называемые налоговые расходы бюджетной системы - льготы по налогам, которые приводят к недополучению доходов казны.

По данным Счетной палаты, налоговые расходы бюджета только от льгот по налогу на прибыль организаций, которые регионы предоставляли бизнесу в 2018 году, выросли в целом по России более чем вдвое по сравнению с 2017 годом, при этом количество юридических лиц - получателей льгот сократилось. Оценить эффективность этих льгот сами регионы зачастую не могут: доступ к этой информации для них закрыт из-за налоговой тайны.