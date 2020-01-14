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СП проверит эффективность налоговых льгот в нефтегазовом секторе
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РИА Новости

СП проверит эффективность налоговых льгот в нефтегазовом секторе

08:38 14.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Счетная палата РФ в 2020 году проверит эффективность всех налоговых льгот, существующих в нефтегазовом секторе России, рассказал в интервью РИА Новости глава контрольного ведомства Алексей Кудрин.
"В этом году мы также запланировали анализ налоговых льгот в нефтегазовой промышленности, для всех компаний в отрасли, не только государственных. Эта проверка только начинается", - сказал Кудрин.
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Аудиторы не первый раз обращают внимание на так называемые налоговые расходы бюджетной системы - льготы по налогам, которые приводят к недополучению доходов казны.
По данным Счетной палаты, налоговые расходы бюджета только от льгот по налогу на прибыль организаций, которые регионы предоставляли бизнесу в 2018 году, выросли в целом по России более чем вдвое по сравнению с 2017 годом, при этом количество юридических лиц - получателей льгот сократилось. Оценить эффективность этих льгот сами регионы зачастую не могут: доступ к этой информации для них закрыт из-за налоговой тайны.
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